Tunisie: «Dans la peau de Kafka » au Goethe-Institut de Tunis - La «métamorphose » autrement !

Franz Kafka, cent ans après sa mort, continue de fasciner les lecteurs du monde entier. Pour célébrer ce centenaire, le Goethe-Institut de Tunis propose une programmation à l'image de cet écrivain exceptionnel et nous convie à vivre une expérience hors du commun : s'immerger dans l'univers de Kafka grâce à la réalité virtuelle.

Jusqu'au 26 octobre, les amoureux de littérature et les curieux pourront vivre «La Métamorphose» d'une façon totalement inédite. Cette approche novatrice de l'oeuvre emblématique de Kafka promet de bousculer nos perceptions, comme l'auteur l'a fait avec ses écrits il y a un siècle. L'expérience, intitulée «Dans la peau de Kafka : vivre la métamorphose en réalité virtuelle», nous permet d'incarner Gregor Samsa, le protagoniste de «La Métamorphose».

Alors, imaginez-vous vous réveiller métamorphosé en insecte géant... Ce concept, autrefois cantonné à notre imagination, prend vie grâce aux prouesses technologiques actuelles. L'événement ne s'est pas arrêté là.

Samedi dernier, une projection vidéo nommée «Entre mots et images: Kafka en lecture et vidéo» est venue compléter le programme. Des extraits du roman ont été lus en français et en allemand, offrant une immersion linguistique et culturelle passionnante dans l'univers kafkaïen. L'oeuvre de Kafka reste incontournable, largement lue, analysée et étudiée. Cela tient au génie littéraire énigmatique de l'auteur. L'oeuvre de Kafka est incontournable et demeure jusqu'à aujourd'hui extrêmement lue, analysée, interprétée et étudiée. Cela tient bien sûr au génie littéraire énigmatique de Kafka, qui laisse tant de liberté au lecteur pour projeter son propre imaginaire. Kafka reste, également, un maître pour de nombreux auteurs internationaux, qui revendiquent son influence et leur fascination.

Au Goethe-Institut de Tunis, «Dans la peau de Kafka» va au-delà d'un simple hommage. C'est une tentative audacieuse de créer des ponts entre passé et présent, entre littérature classique et technologies modernes. En utilisant la réalité virtuelle pour explorer l'oeuvre de Kafka, l'institut démontre que la littérature du XXe siècle peut encore nous bouleverser à l'ère du numérique. Cette expérience soulève des questions profondes sur notre rapport au réel, touchant à l'essence même de l'oeuvre kafkaïenne.

En estompant les frontières entre le réel et le virtuel, entre l'humain et l'animal, cette initiative nous pousse à réfléchir sur la condition humaine, comme le faisait Kafka en son temps. «Dans la peau de Kafka» s'annonce comme un temps fort de l'agenda culturel cet automne. Il nous rappelle que la littérature, loin d'être figée, peut continuer à se réinventer et à nous surprendre, même un siècle après la disparition de ses grands noms. Une chose est certaine : Kafka n'a pas fini de nous épater et de nous transformer.