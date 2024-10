Tunisie: Devant les deux chambres parlementaires - Aujourd'hui, le Président Kaïs Saïed prête serment

Réélu, voire carrément plébiscité, à une écrasante majorité avec plus de 90 % des suffrages exprimés, Kaïs Saïed, 7e président depuis la proclamation de la République tunisienne, le 25 juillet 1957, prêtera serment, aujourd'hui lundi 21 octobre, devant les élus de la nation au Palais du Bardo avant de prononcer un discours à l'adresse du peuple tunisien.

En effet, c'est en vertu de l'article 92 de la Constitution que le Chef de l'Etat, réélu, haut la main dès le premier tour, va prêter serment devant les deux Chambres parlementaires, à savoir l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (Cnrd) au cours d'une plénière extraordinaire commune.

Confirmant la symbiose régnant entre lui et les citoyens, le Président de la République, Kaïs Saïed, a, déjà, donné, le ton dès l'annonce d'un sondage fiable sorti des urnes dans la soirée du 6 octobre 2024, en prenant la parole d'une manière aussi spontanée que réfléchie.

Dans cette déclaration, ayant permis l'adhésion des diverses catégories sociales, le Président de la République a dévoilé le cheval de bataille de la prochaine étape placée sous le signe de «l'édification et de la construction tout en réitérant la ferme volonté d'assainir le pays de tous les corrompus et les comploteurs", sans oublier de réaffirmer que "la Tunisie restera libre et indépendante et n'acceptera jamais l'ingérence étrangère».

%

Et tout en promettant de poursuivre et de parachever le processus de réformes, Kaïs Saïed a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer dans les faits le principe de l'Etat social en renforçant les services publics de la santé, de l'enseignement, du transport et de la sécurité sociale sans oublier l'émergence d'une économie nationale saine et prospère, avec des établissements publics au services des citoyens..."

Il faut dire que le Chef de l'Etat est plus conscient que jamais que les défis sont aussi nombreux que complexes, mais il est, également, tout aussi conscient que déterminé à les relever en compagnie des Tunisiens, patriotes sincères mus par une volontés encore plus forte pour venir à bout des difficultés et placer le pays sur orbite dans la mesure où toutes les catégories de la société, où qu'elles se trouvent, bénéficient d'une distribution équitable des richesses.

Ayant donné un feu vert sans équivoque, les Tunisiennes et les Tunisiens sont confiants et assurés plus que jamais que l'avenir leur appartient à toutes et à tous en vue d'une vie digne et décente marquée par une amélioration sensible de la qualité de leurs conditions.