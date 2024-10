Tunisie: Le CAB toujours en panne de solutions - L'équipe ne décolle pas

Le onze de Sami Gafsi a de nouveau déçu. Une pause de deux semaines, des matches amicaux pour améliorer les automatismes et la condition physique des joueurs, le tout ponctué par une conférence de presse en milieu de semaine pour tenir au courant les supporters de la situation du club, notamment sur le plan technique. Toutes les conditions étaient donc réunies pour réussir le décollage en recevant l'ESM au Stade 15- Octobre.

C'était bien parti pour les Cabistes puisque à la 24', ils menaient déjà par un but à zéro. On ne pouvait mieux débuter ! Au CAB, on venait de marquer le premier but de la saison. Il a fallu attendre la 5e journée pour mettre un terme à cette inefficacité offensive. Seulement, la joie n'a pas duré longtemps puisque les camarades de Allalah ont été rapidement rattrapés au score. Le doute s'est, de nouveau, installé dans l'équipe. Mais comme la formation ne s'est pas stabilisée, les automatismes en ont pâti.

L'absence de Fellahi pour des choix techniques, nous dit-on de source proche du Club, et celle de Momar Diop Seydi, blessé aux entraînements, lui qui a redonné espoir à l'attaque « jaune et noir» au vu de son potentiel offensif ont quelque peu affaibli le rendement global de l'équipe qui n'était pas déjà énorme. D'ailleurs, Sami Gafsi n'a-t-il pas déclaré à l'issue de la rencontre que cette prestation très médiocre traduisait le niveau actuel du CAB.

Un nul au goût de défaite

L'entraîneur bizertin veut cependant rester optimiste malgré un visage fermé sur lequel on lit beaucoup de déception. « Nous n'avons qu'à travailler encore et encore. La compétition est longue, il nous reste 25 matches à disputer», déclare-t-il, lui - même pas très convaincu après ce nul au goût d'une défaite. Il était tellement déçu qu'il ne trouvait pas de justification à ce résultat insuffisant. Dans pareille situation, il est resté peu bavard. Et moins de mots, mieux ça vaut! Le prochain match contre l'EST à Radès s'annonce bien délicat...