Tunisie: CAB - Conférence périodique - La bonne volonté ne suffit plus

Une réunion qui n'a pas apporté grand-chose. À défaut de résultats probants, on se tourne vers la forme pour associer les fans à la sauce interne du club .En effet, les responsables cabistes n'ont pas trouvé mieux que de se rabattre sur l'idée d'organiser des conférences périodiques pour informer les supporters «jaune et noir» sur l'état de santé du club. Le premier rendez-vous de ce genre de conférence a donné l'occasion au comité directeur d'apporter des réponses pas toujours tranchantes pour ne pas dire non convaincantes aux nombreuses questions des correspondants régionaux ayant trait à la vie du club.

Les thèmes ont porté sur l'approche technique préconisée par l'entraîneur Sami Gafsi et ses collaborateurs, la petite forme des joueurs recrutés ou encore sur la formation des jeunes et l'instabilité des cadres formateurs. En l'absence du président du CAB, cette réunion-débat entre responsables et journalistes a laissé les présents dubitatifs quant à un éventuel décollage des Cabistes dans ce nouvel exercice.

Lassant...

On a entendu dire à cette occasion, de la part de Sami Gafsi, que le CAB se trouvait sur la bonne voie.

C'est ce leitmotiv qui revient tout le temps pour justifier la faiblesse des résultats obtenus jusqu'ici. Certes, tout le monde dans l'entourage immédiat du CAB s'efforce d'améliorer la situation sur le plan technique et par voie de conséquence sur celui des résultats. Malheureusement, entre vouloir et pouvoir, il y a un grand fossé. La bonne volonté ne suffit plus. La réalité est là et bien là, amère. Le club nordiste ne semble pas avoir les moyens de ses ambitions !

%

En outre, il n'a plus ce charisme d'il n'y a pas longtemps qui forçait le respect. Sinon, comment expliquer cette absence de feedback des autorités concernant la décision de doter les terrains de football de gazon naturel et non artificiel comme c'est le cas aujourd'hui ? Comment expliquer également ce complexe du Nadhour qui est abandonné à son sort ? Et enfin comment expliquer cette absence flagrante de ressources financières stables ? Quand tout ça manque au CAB, il n'est pas conseillé aux responsables de tenir cette sorte de réunion pour donner les mêmes réponses. Ça devient redondant et lassant à la fois.

On a l'impression que les membres du comité directeur ne mesurent pas la charge de la mission et de la responsabilité qui sont les leurs. Le public cabiste veut des résultats. Les saisons passent, se suivent et se ressemblent .C'est que les temps ont changé... Et pour boucler la boucle, il a été constaté que les sponsors ne se précipitent pas pour frapper aux portes du Club, ce qui nous pousse à penser que la communication n'est pas le fort de l'équipe dirigeante quoi qu'on avance comme arguments.

À l'issue de cette rencontre d'information, la première du genre, toute l'assistance est repartie avec un brin d'optimisme quand les dirigeants et le coach ont parlé d'une même voix pour dire que le décollage coïnciderait avec une victoire contre l'ESM .Seulement il n'y pas eu de victoire samedi dernier...