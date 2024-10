Afrique: Transfert - Tendry Randrianarijaona passe un mois de test en Égypte

L'attaquant des Barea, Tendry Manovo Mataniah Randrianarijaona, est en Égypte depuis début octobre pour y passer un mois de test dans trois clubs différents.

Un peu plus de lumière. Les dirigeants du Disciples FC, club champion de Madagascar en titre, sortent de leur silence. "Après quelques semaines de silence et surtout les bruits de coulisse qui circulaient sur les réseaux sociaux, je tiens à confirmer que Tendry passe actuellement un mois de test dans trois clubs différents en Égypte", affirme Johnny Rijaniaina, président du Disciples FC.

Ce dirigeant a dévoilé ces informations hier après le match du club contre l'Uscafoot dans le cadre de la première journée du Grand Tournoi d'Analamanga sur le terrain du CFFA à Iavoloha. L'attaquant des Barea, Tendry Manovo Mataniah Randrianarijaona, n'a pu rejoindre la sélection pour les deux derniers matchs comptant pour la troisième et la quatrième journée à la CAN contre la Gambie en aller et retour au Maroc. En fait, il s'est envolé pour l'Égypte au début du mois d'octobre. Tendry est l'un des artisans de la médaille de bronze au 7e championnat d'Afrique des nations (CHAN) en février 2023.

Carrière professionnelle

Son club actuel avait brillamment décroché en février la première édition du Grand Tournoi d'Antananarivo. Il a toujours été par la suite appelé en sélection par le coach Romuald Rakotondrabe pour les éliminatoires de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. "Plusieurs clubs et agents se disaient intéressés et nous ont contactés après le match nul contre le club sud-africain Orlando Pirates, comptant pour le premier tour de la Ligue des champions africaine à Maurice...

Nous collaborons depuis avec plusieurs agents. Tendry y passe un mois de test selon son contrat. Je peux affirmer que l'un de ces trois clubs est le Pyramids FC, mais je préfère garder les deux autres", explique le patron du club de Vakinankaratra. L'ancien joueur de la CNaPS, âgé actuellement de 26 ans, a déjà marqué un but lors du test avec un de ces clubs. Tendry pourrait donc bientôt tourner la page et vivre une carrière professionnelle à l'étranger à partir du mois de novembre.