Sénégal: Taïba-Ndiaye - Les femmes invitées à s'investir davantage contre les cancers

Taïba-Ndiaye — Le mouvement pour le développement et la solidarité de Taïba-Ndiaye milite pour un plus grand engagement des femmes de cette commune du département de Tivaouane dans la sensibilisation et la lutte contre les cancers féminins.

Dans cette perspective, le mouvement a organisé, ce week-end, une rencontre de sensibilisation sur les cancers féminins, en partenariat avec les femmes de Taïba Ndiaye.

"La femme est un pilier très important dans notre structure qui donne un sens élevé à la solidarité. Nous commençons d'ailleurs tout par la solidarité, d'où l'acronyme de notre association. Nous voulons des femmes en excellente santé, car tout ce qui concerne la femme concerne également la société", a dit Yoro Wade, parlant au nom du responsable moral du mouvement pour le développement et la solidarité de Taïba-Ndiaye.

Il a rappelé à l'assistance, en particulier aux femmes, l'importance des actions de sensibilisation au cours de ce mois d'octobre dédié à la lutte contre les cancers féminins.

La présidente des sage-femmes du département de Tivaouane, Thioro Faye, a magnifié l'action du mouvement pour le développement et la solidarité de Taïba Ndiaye.

"Nous remercions beaucoup le mouvement pour le développement et la solidarité. Non seulement ses membres nous appuient, mais également ils nous demandent de recenser toutes les femmes aux cols suspects dans le but d'assurer un suivi", a-t-elle déclaré.

Sans suivi, le dépistage des cancers "demeure sans objet", a-t-elle indiqué.