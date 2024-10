Sénégal: Goudomp - 20 jeunes formés aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel

Sédhiou — Une vingtaine de jeunes du département de Goudomp, dans la région de Sédhiou, ont été formés aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, à l'initiative du Groupe Ibara-TV, en collaboration avec le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuel (FOPICA).

Les bénéficiaires de cette formation ont reçu leurs attestations, dimanche, des mains du ministre de la Fonction publique et de la Réforme des services publics, Olivier Boucal, en marge de la cérémonie de lancement des travaux de construction des nouveaux locaux du Groupe Ibara-TV.

"Ces formations sont essentielles pour doter les jeunes de compétences techniques et artistiques, leur ouvrant ainsi les portes d'un secteur en pleine expansion", a déclaré Olivier Boucal.

"En plus de transmettre des connaissances pratiques, elles encouragent la créativité et l'expression culturelle, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité culturelle de Sédhiou", a-t-il ajouté.

Selon le ministre, ces efforts offrant aux jeunes des perspectives d'emploi et de carrière dans un domaine dynamique et prometteur sont cruciaux pour le développement économique et social de la région.

Cette formation, a t-il souligné, "symbolise un engagement fort en faveur de l'accompagnement des jeunes et du développement culturel de la région".

Pour sa part, le directeur du FOPICA, Aliou Kéba, a exhorté les collectivités territoriales à soutenir activement les initiatives cinématographiques locales. Il a rappelé l'importance de ces initiatives pour le développement culturel et économique de la région, en particulier pour les jeunes talents.

Selon lui, ces initiatives (...) "contribuent à bâtir un avenir prometteur pour la région".