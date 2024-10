Tunisie: Bibliothèque Nationale tunisienne - Avancement du transfert des archives cinématographiques et audiovisuelles

10.014 bobines ont été transférées des Laboratoires de Gammarth vers la BNT, sur huit étapes, du 16 janvier au 31 décembre 2023. L'opération d'inventaire du fonds d'archives cinématographiques et audiovisuelles se poursuit dans le cadre d'un grand projet national visant à préserver ces archives, leur numérisation et leur archivage.

Le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci) indique l'avancement du transfert des archives cinématographiques et audiovisuelles nationales des Laboratoires de Gammarth vers la Bibliothèque nationale tunisienne (BNT).

Entre le 2 janvier et le 18 octobre 2024, 12.124 bobines cinématographiques et audiovisuelles ont été triées et inventoriées», a annoncé le Cnci, samedi, sur le réseau social.

10.014 bobines ont été transférées des Laboratoires de Gammarth vers la BNT, sur huit étapes, du 16 janvier au 31 décembre 2023, a encore fait savoir le Centre.

Les bobines dans les Laboratoires de Gammarth sont composées de films documentaires, films d'amateurs, films étrangers, de longs et courts métrages ainsi que d'actualités tunisiennes.

Les archives audiovisuelles à Gammarth, propriété de l'Etat, sont sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Après l'acquisition des Laboratoires de Gammarth en 2003, ces archives ont été provisoirement placées sous la responsabilité de la société Quinta Communications de Tarek Ben Ammar. Une bonne partie des archives nationales sont conservées à la BNT dans des conditions conformes aux exigences scientifiques.

Tout un processus de sauvegarde numérique

En vertu d'un protocole de partenariat signé en novembre 2017 avec le Cnci, la BNT abrite un espace consacré à la conservation du film. Les réserves du 8e étage à la BNT (1.050 mètres carrés) sont composées de cinq salles de trente-trois mètres sur sept pouvant abriter vingt-six mille bobines. Outre les rayonnages adaptés et un système d'hygrométrie assurant le processus de sauvegarde, le logiciel de base de données de la Bibliothèque dont l'extension des champs permet d'introduire des informations spécifiques concernant les supports audiovisuels.

L'opération d'inventaire du fonds d'archives cinématographiques et audiovisuelles se poursuit dans le cadre d'un grand projet national visant à préserver ces archives, leur numérisation et leur archivage.

Il est à rappeler qu'une partie des archives cinématographiques et audiovisuelles nationales qu'abritait la Maison des Arts du Belvédère avait été transférée, le 4 janvier 2024, à la cinémathèque tunisienne relevant du Cnci.

Selon des chiffres du ministère des Affaires culturelles, «les archives du Centre des Arts du Belvédère comprennent près de 30 bobines cinématographiques et audiovisuelles et un certain nombre de diapositives ».

Ce projet national couvre également le transfert de bobines audio du patrimoine musical national du Centre de musique arabe et méditerranéenne (Cmam), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd. Ces archives devraient faire l'objet d'une opération d'inventaire, de traitement, de restauration et de numérotation, en prévision de leur transfert aux dépôts de la BNT.

Le transfert de toutes les archives cinématographiques et audiovisuelles nationales est réalisé conformément à l'adoption de 2024, année d'inventaire de tous les biens culturels. Il intervient dans le cadre du suivi de l'état des biens culturels et leur recensement.