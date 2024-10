Tunisie: Place Pasteur - Quand on veut, on peut !

La longue fi le des véhicules qui empruntent la Place Pasteur s'est immobilisée. Un concert de klaxons déchira le silence. Pourtant les feux étaient au vert. Mais en tête du cortège, il y avait un des véhicules dont le conducteur s'était laissé charmer par ce qu'il voyait : une place complètement rénovée, fleurie et surtout «agencée» avec goût et recherche. Ce n'était pas l'habituelle transplantation de quelques plantes et fleurs pour égayer un tant soit peu cette étendue de terre transformée pour les besoin de la circulation en place à contourner.

Visiblement, l'intervention d'un paysagiste a été à l'origine de ces gerbes de couleurs et surtout de ces formes recherchées et harmonieuses.

La Place Pasteur, ne l'oublions pas, est l'écrin ouvert face à la Piscine du Belvédère qui a été récemment rénovée sur instructions du Chef de l'Etat. Là aussi, la touche du Génie militaire qui a pris en charge cette rénovation qui a marqué la renaissance de cet endroit symbolique, que dire historique pour le sport national, a été déterminante.

«Ils savent que le Président de la République ne manquera pas de rendre visite à cette piscine, dont il a donné les instructions de rénovation. Ils ont donc pris la précaution de tout mettre en ordre pour que cette place soit à la hauteur de l'événement», a laissé tomber un des piétons qui arpentaient les allées de la place.

Et nous ne voudrions pas qu'il en soit ainsi. En et, pour dire vrai et court, nos places, à travers les avenues et carrefours de la capitale, sont en général négligées, sommairement entretenues, en mauvais état. Du gazon, quelques arbustes, le plus souvent des oliviers taillés à l'extrême, un ou deux palmiers nains et des fleurs saisonnières. Tout ce décor ne vaut pas le prix de l'eau qu'on y déverse pour l'arrosage qui a lieu immanquablement en pleine canicule, en dépit de tous les appels que les spécialistes font pour que ce travail soit effectué la nuit en vue de faire profiter la plante de cet apport vivifiant.

Mais le problème n'est pas là. Et le soin avec lequel a été élaboré le plan de mise à niveau d'une place en pleine capitale (c'est valable pour tous les autres chefs-lieux) devrait être appliqué pour toutes les autres places.

Pour la municipalité de Tunis du moins, ses services ont donné la mesure de leurs capacités et ils se doivent de continuer sur cette lancée.

La beauté de la ville et le coup de jeune que ces aménagements donnent pour une capitale qui voit défiler à longueur de journée des visiteurs de l'intérieur du pays ou des touristes interpellent les responsables.

Notre jolie capitale mérite cette attention, mais bien entendu, c'est au niveau des instances de décision que l'on doit généraliser cette énergique reprise en main qui n'a que trop tardé.