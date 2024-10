Tunisie: Un nul et une certaine frustration pour le CA - Des roses et des épines

Avec une arrière-garde stabilisée, un milieu qui gagne en consistance, en coordination et en prestance, le CA évolue, et il lui reste juste à tenir la bonne association offensive pour que l'alliage soit homogène.

Le constat lucide du Club Africain après le nul vierge au stade Hamadi Agrebi face au Club Sportif Sfaxien ne doit pas trop accabler les joueurs. Au sortir d'un partage des points frustrant mais pour le moins logique face à une accrocheuse formation sfaxienne, le résultat peut paraître non satisfaisant, mais au final, même si l'on peut pointer du doigt les lacunes observées sur la pelouse de Radès, le CA ne méritait pas de gagner et le CSS ne méritait pas de perdre.

Samedi dernier, si le CA est parvenu par moments à afficher un visage séduisant sur le rectangle vert, il n'est pas pour autant sorti victorieux. Domination territoriale, cuir monopolisé, circulation fluide du ballon, le CA semblait tenir le bon bout, mais il fallait aussi composer avec deux variables: une coriace équipe adverse et une absence de lucidité clubiste à l'approche de la zone de vérité. Et pour couronner le tout, le bloc bas sfaxien n'a pas été perforé par un CA qui n'a donc pas performé, faute de suite dans les idées.

Lors d'un Classico disputé et engagé du début jusqu'à la fin, le CSS n'a rien laissé filtrer, en l'absence il est vrai aussi de force de pénétration clubiste. Au terme d'une partie dans laquelle elle a sérieusement été bousculée, la formation sfaxienne a certes été malmenée par moments par des Clubistes entreprenants et bien plus incisifs. Mais il faut en fin de compte relativiser, car le CA a manqué de concentration quand il en avait le plus besoin. Avec Ait Malek, Srarfi et Hamdi Laabidi, l'attaque n'a pas ménagé sa peine avec un contenu plus que valable, mais si la percussion n'a pas manqué, le tour de force n'est pas intervenu faute de maîtrise, d'adresse et d'habileté. Ce faisant, rien n'est à jeter aux orties pour le CA en marge de ce grand format.

Le CA a affiché sa personnalité, s'est montré agressif et même exigeant envers lui-même avec cette grosse débauche d'énergie pour vite se replier et récupérer le cuir, relancer et se projeter dans la foulée en première mi-temps. Pressing et contre-pressing, aisance en défense et échanges limpides au milieu n'ont pas suffi pour mettre les attaquants dans de bonnes conditions de conclure, car il fallait composer avec ce rendement offensif cousu de fil blanc. Peut-être qu'il manquait Kingsley Eduwo et Khadhraoui d'entrée pour y arriver, mais ça reste de l'ordre des spéculations d'après-match.

Semakula et Ali Youssef émergent du lot

Maintenant, s'il n'a pas encore trouvé la solution à certaines interrogations, David Bettoni a maintenant six jours devant lui pour se remettre les idées en place. En fin du week-end dernier, la performance clubiste a été assez intéressante dans la production d'ensemble, mais, en fin de compte, le onze clubiste fait une mauvaise opération au classement de la Ligue 1 et il devra à présent s'atteler à renouer avec la victoire face à l'OB samedi prochain. Face à une équipe sfaxienne bien placée donc, le CA a peiné à trouver ses marques en attaque, mais plusieurs satisfactions sont à relever cependant, à l'instar de la sentinelle Semakula, impérial au charbon, le latéral Tiny Didof, au four et, au moulin sur son couloir, et surtout, le libero Ali Youssef étincelant avec son assurance et sa sérénité, balle au pied !

Aujourd'hui, le CA se construit toujours mais il n'est plus en rodage. Avec une arrière garde stabilisée, un milieu qui gagne en consistance, l'équipe évolue, et il lui reste juste à tenir la bonne association offensive pour que l'alliage soit homogène et porteur de résultats sans appel. Forcément, il y a des raisons d'espérer en des lendemains meilleurs.