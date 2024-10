Madagascar: Sécurité alimentaire - Le réseau Soa s'investit dans l'appui aux projets d'installation de jeunes agricultrices

Depuis 2014, le réseau Soa a développé un dispositif spécifique d'accompagnement des jeunes agriculteurs en milieu rural. Sa mission consiste à soutenir les organisations paysannes et se positionne comme acteur central dans l'installation et l'insertion des jeunes dans leur projet professionnel agricole. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, le 15 octobre dernier, le réseau a axé ses activités sur le soutien des jeunes femmes rurales à travers son action d'appui à l'installation des jeunes.

Etant donné que les femmes rurales jouent un rôle très important en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et le développement des activités de commercialisation, l'organisation paysanne Soa Mitsinjo a choisi de soutenir dix jeunes agricultrices pour leur permettre d'initier leur projet professionnel. Ces jeunes agricultrices, établies à Antanetibe Mahazaza, district d'Ambohitratrimo ont été dotées de matériels et intrants agricoles, l'objectif étant de renforcer le développement socio-économique de l'exploitation des jeunes. Par ailleurs, elles bénéficieront d'une technique régulière en gestion d'exploitation et en conseil technique sur une période de trois ans au démarrage de leur projet.

Vers l'autonomisation des jeunes agriculteurs

Cette initiative s'inscrit dans les politiques nationales d'appui à l'insertion des jeunes à Madagascar, et contribue à l'atteinte des objectifs portant sur le mécanisme d'appui à l'installation des jeunes élaboré et validé en 2018, et de la stratégie nationale de formation agricole et rurale (SNFAR), mise à jour en 2023. Ce projet de soutien aux jeunes, est en partenariat avec l'Agriculture français pour le développement international (AFDI), grâce à la mise en oeuvre d'un projet Farmers' organization for Food Systems (FO4FS).

Cinq organisations paysannes régionales réparties dans quatre régions de Madagascar, à savoir Analamanga, Bongolava, Boeny et Amoron'i Mania sont soutenues dans ce projet pour une période de trois ans. 120 jeunes agriculteur(trice)s bénéficieront de cette action, pour la réalisation de leurs activités économiques. L'élevage porcin, la culture maraîchère, la riziculture, la culture des légumineuses sont parmi les filières choisies par les jeunes. Dans cette optique, ces derniers gagneront un accompagnement personnalisé dans l'élaboration de leur projet, par le technicien d'organisation paysanne. Des formations techniques leur seront octroyées ainsi qu'un encadrement de proximité.