Madagascar: Andry et Mialy Rajoelina à Andralanitra - 35e anniversaire de l'Ankamasoa

« Il y a des joies à donner qu'à recevoir »

C'est en ces termes que le Père Pedro Opeka a terminé son discours, hier, lors de la célébration du 35e anniversaire du Centre Akamasoa. En présence du président Andry Rajoelina et de son épouse Mialy Rajoelina, l'homme d'Église qui a réussi à transformer le village d'Andralanitra, préalablement une décharge d'ordures, en un véritable modèle de foie, d'espérance, de changement, de concentration et de détermination, un engagement renouvelé en faveur du développement. « Notre combat continue... notre combat va continuer puisque c'est Jésus notre modèle. Lui qui a tant aimé les pauvres », a annoncé le Père Pedro. Et lui de soutenir dans la foulée : « c'est grâce à Jésus que je suis venu ici en 1970 ».

Changement radical

En 35 années d'existence, Akamasoa a connu un changement radical. Actuellement le site accueille plus de 800 familles et environ 6 000 jeunes. Depuis sa création, plus de 40 000 personnes ont été accueillies sur le site et ont reçu des aides et soutiens pour sortir de la pauvreté. L'établissement dispose désormais plusieurs écoles primaires, collèges, lycées, ainsi qu'une université. L'Université Saint-Vincent de Paul Akamasoa accueille, nos seulement, les jeunes bacheliers du centre mais aussi de nombreux jeunes venant de tout Madagascar.

ar ailleurs, Akamasoa propose également des formations en cuisine, en hôtellerie et services traiteur, grâce à une collaboration avec l'Institut d'Excellence culinaire Guillaume Gomez. Ce dernier est le Chef-cuisinier de la Présidence de la République française. Dans son discours, le Père Pedro Opeka a remercié la famille Rajoelina qui était toujours présente à ses côtés notamment lors de la célébration du 25e, 30e et 35e anniversaire d'Akamasoa.

Cette année le Père Pedro a obtenu le Prix de la Paix. Lui qui, à maintes reprises, a été sélectionné parmi les prétendants au Prix Nobel de la Paix. Le Chef de l'Etat a profité de cette occasion pour appeler tout un chacun à soutenir les actions de développement initiées par le Père Pedro. Dans une interview, le prêtre a souligné l'engagement et la détermination d'Andry Rajoelina à apporter le développement au pays.