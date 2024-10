Madagascar: Réhabilitation de la RN7 - L'investisseur turc « ASER » disposé à apporter sa contribution

Madagascar a participé à la 28e édition du Congrès mondial de la route qui s'est tenue la semaine dernière à Istanbul en Turquie.

Cet événement organisé par la Fédération internationale de la route, a réuni plus de 2 000 acteurs opérant dans le secteur routier et des transports. La Grande île y a été représentée par le ministre en charge des Travaux publics, Théodore Richard Rafidison. De nombreux partenaires techniques et financiers pour ne citer que la Banque mondiale, l'Exim Bank et la Banque européenne d'investissement ont également pris part à ce congrès mondial de la route. Le thème choisi pour cette édition a été axé sur « Se connecter pour renforcer la mobilité : les routes comme vecteurs d'un avenir durable pour tous ».

Changements climatiques

Différentes thématiques ont en même temps été abordées dans le cadre de cette manifestation économique d'envergure internationale. On peut citer, entre autres, la résilience des routes face aux changements climatiques, la sécurité routière ainsi que la décarbonisation de l'utilisation des routes via l'introduction des voitures électriques.

D'aucuns reconnaissent que Madagascar doit faire face à un plus grand défi lié aux effets néfastes du changement climatique puisqu'à chaque passage de cyclone ou forte intempérie survenu dans le pays, diverses infrastructures routières sont soit endommagées soit inondées. Ce qui entraîne des coupures de route pendant une période déterminée. En outre, la tarification des usagers de la route a également fait l'objet de débat entre toutes les parties prenantes durant ce congrès mondial de la route. L'objectif consiste à constituer un fonds servant à entretenir les infrastructures routières en vue d'assurer leur durabilité et pérennité.

%

Partage d'expériences

Lors de son allocution, le ministre en charge des Travaux publics, Théodore Richard Rafidison a mis en avant les stratégies du pays visant à moderniser les infrastructures routières ainsi que les travaux de construction ou de réhabilitation des routes qui sont en cours d'exécution. Il a également soulevé les thématiques évoquées dans le cadre de cet événement. En marge de cette réunion d'envergure internationale, le ministre de tutelle s'est entretenu avec son homologue turc, le ministre en charge des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloğlu.

A cette occasion, il a parlé du projet de construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina et bien d'autres projets routiers en cours d'exécution dans le pays. Pour sa part, le ministre turc a exprimé sa volonté de se donner la main en partageant ses expériences en la matière. Des partenaires financiers turcs comme le groupe « ASER » sont disposés à apporter leur contribution aux travaux de réhabilitation d'une partie des routes sur la RN7 reliant Antananarivo et Toliara, a-t-on appris. Ce qui permettra de développer le secteur du tourisme puisque la destination Sud est la plus prisée par les touristes internationaux.