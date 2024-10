Madagascar: Dahalo, enlèvements, trafics de ressources - Rajoelina ordonne l'intervention du Groupement des Forces Spéciales

D'après le chef de l'État, Madagascar est un pays riche mais seule une minorité peut en profiter.

« Outre la défense de la souveraineté et la protection des Institutions de la République, nous allons confier une autre mission très importante au Groupement de forces spéciales d'intervention (GFSI). Mise à part la lutte contre les dahalo qui nécessite des missions spécifiques, et les enlèvements lors desquels des compatriotes capturent et tuent des Malgaches, le GFSI doit aussi s'atteler au démantèlement des réseaux de trafiquants de ressources nationales », a déclaré le président Andry Rajoelina, samedi.

En effet, le chef de l'État a assisté à la cérémonie de célébration du premier anniversaire de cette unité d'élites au sein des Forces armées malgaches, rattachée à la direction de la Sécurité présidentielle. Ce groupement commando se voit ainsi attribuer d'autres missions touchant directement la vie de la population. « Madagascar est un pays riche mais seule une minorité de gens en profite », a soutenu le président. Il a particulièrement pointé du doigt les autorités élues et/ou désignées qui exploitent illicitement les ressources nationales.

« Votre mission consiste à démanteler ces réseaux », a-t-il ordonné. En effet, le locataire d'Iavoloha reste convaincu que ces trafiquants constituent un blocage au développement. Le GFSI doit ainsi prouver son efficacité, suite à cet ordre émanant directement du président de la République, Chef suprême des Forces armées. Les Malgaches attendent ainsi des résultats concrets.

Restructuration

Le président Andry Rajoelina, le ministre des Forces armées, le général de Corps d'Armée Monja Delphin Sahivelo, et le ministre délégué en charge de la Gendarmerie, le général de Corps d'Armée Rakotondrazaka Andriantsarafara ont reçu chacun leur brevet de prestige lors de cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du Palais d'Iavoloha.

Les officiers ayant contribué à la formation du GFSI ont également reçu leur brevet de mérite pour leur engagement. Quant à eux, les soldats des forces spéciales Apinga ont reçu leur brevet en tant que membre à part entière. Il convient de souligner que les membres de cette équipe de commandos sont choisis après des tests très rigoureux incluant une endurance physique, une force mentale et la maîtrise des armes et équipements militaires.

Ils sont issus des forces terrestres, maritimes et aériennes. Le parcours de sélection se fait en trois étapes clés, à savoir la formation d'aguerrissement commando de 3 semaines au CNEC Ambatolaona, un entraînement de 3 mois à Tampoketsa et au CNEC Ambatolaona, une formation spécialisée de 4 mois dans les centres militaires de Cap Diego et de Langaina, ainsi qu'une formation à l'étranger.

La cérémonie de samedi a aussi été marquée par la remise du fanion à la section de commandement, aux quatre escouades d'actions spéciales, mais aussi par l'inauguration de la base du Groupement des forces spéciales d'intervention à Iavoloha dénommée « Camp Sud ». À travers cet événement, le président Andry Rajoelina a réitéré son engagement en faveur d'une Armée forte et moderne, capable de répondre efficacement aux défis contemporains et de protéger la souveraineté de Madagascar. Force est de noter que la création du GFSI a été décidée dans le cadre de la restructuration de l'Armée initiée depuis 2019.