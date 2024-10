Maroc: Le complexe de protection sociale à Taza, une implication effective de l'INDH pour la promotion de la scolarisation

Taza — Le complexe de protection sociale de Taza, qui a ouvert ses portes récemment, illustre le rôle majeur que joue l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la promotion de la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire, notamment dans le monde rural.

Cette structure, réalisée dans le cadre du quatrième programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" pour un budget de 3,5 millions de dirhams (MDH), accueille actuellement 80 élèves issus de plusieurs communes rurales et n'ayant pas accès au service de transport scolaire.

Le complexe, qui vise notamment à améliorer les conditions d'accueil des étudiants et à réduire le phénomène du décrochage scolaire, a été réalisé en partenariat entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille (3 MDH), le fonds de l'INDH (500.000 DH), l'Agence de développement des provinces du Nord qui assure le suivi et l'accompagnement technique, l'Entraide nationale (encadrement et accompagnement) ainsi que l'"Association islamique de bienfaisance", chargée de la gestion de l'établissement.

Construite sur deux étages, la structure est dotée de toutes les installations qui garantissent réussite et épanouissement aux élèves. Elle comprend notamment des dortoirs, une cuisine, une salle de lecture destinée à soutenir les activités scolaires, une salle à manger ainsi que des services administratifs.

Les travaux de la première tranche du projet de réhabilitation et d'aménagement de cet établissement social, d'un coût estimé à 2,6 MDH, se sont achevés en mars 2022. Ils comprenaient la mise en oeuvre d'équipements sportifs, culturels et ludiques et l'acquisition d'appareils électroniques.

Dans le même contexte, "Dar El Fatat", qui fait partie du complexe de protection sociale aux côtés de "Dar Talib", a connu un vaste processus de réhabilitation et d'aménagement dans le cadre du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", pour environ 1,7 MDH, grâce à des contribution du Fonds de l'INDH, de l'Agence de développement des préfectures et des provinces du Nord, de l'Entraide nationale et de l'association Dar El Fatat de Taza.

Les travaux ont porté sur la réhabilitation de cet établissement, qui bénéficie à 96 filles, ainsi que l'acquisition d'équipements d'une valeur de 500.000 DH, dans le but d'améliorer les conditions de vie des filles pour réduire le taux de décrochage scolaire.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province de Taza, Azzedine Loukili a indiqué que l'ouverture du complexe social Dar Talib et Dar El Fatat s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et d'agrandissement de 22 établissements dans la province de Taza durant les années 2023 et 2024.

M. Loukili a souligné que quatre maisons d'étudiants, garçons et filles, ont été ouverts récemment, ajoutant que ce programme vise à réhabiliter ces établissements et à les adapter aux normes de la nouvelle génération d'établissements sociaux, en les dotant de tous les équipements dont ont besoin les bénéficiaires.

Il s'est également félicité des résultats académiques obtenus par les pensionnaires de ces établissements au cours de la saison académique 2023/2024.