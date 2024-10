Madagascar: Monde numérique - Keska, plateforme digitale malgache, lancée cette semaine

L'expérience digitale évolue de jour en jour à Madagascar. « Keska Store », un store de distribution de jeux vidéo conçu par des Malgaches, est actuellement opérationnel. Cette plateforme numérique sera lancée prochainement.

Il s'agit du fruit de plusieurs années de travail acharné et d'innovation, inspiré par la vision de Matthieu Rabehaja, un développeur de jeux chevronné, et de son équipe. Acteur majeur dans l'industrie des jeux vidéo en Afrique, Matthieu a déjà révolutionné le secteur avec des créations 100% malgaches, telles que les célèbres jeux Gazkar Dahalo et Transmada.

Avec déjà plus de 300 contenus attendus cette année 2024, dont plus de 50 jeux vidéo et applications, plus de 200 films, et plus de 1 000 coeuvres du RFC, Keska marque une première en Afrique en se positionnant comme le premier store de contenu numérique indépendant, selon les explications de Mathieu Rabehaja.

Son ambition ? Proposer une alternative aux plateformes classiques tout en mettant en lumière le savoir-faire et la créativité des talents locaux et offrir une autonomie accrue aux productions africaines. Grâce à cette plateforme, les développeurs, réalisateurs et créateurs numériques bénéficieront d'un espace où leurs oeuvres pourront rayonner à l'échelle mondiale, libres de toute contrainte. Elle sera disponible sur PC et sur mobile.

Le lancement officiel de la plateforme Keska aura lieu le 26 octobre 2024.