Ile Maurice: Les policiers qui avaient dénoncé l'affaire mutés

Les trois policiers affectés à la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin, qui avaient dénoncé le vol d'une importante somme d'argent qui avait été récupérée par la police après un cambriolage, ont été mutés. Il s'agit d'un sergent et de deux agents. Le transfert du sergent a pris effet à partir du 12 octobre. Il a été muté à la Special Mobile Force, tandis que les deux policiers ont été transférés dans un poste de police le 17 octobre.

Si la police fait état qu'un policier peut être transféré à tout moment «for the good sake of the force», cette mutation est diversement commentée à la CID de l'Ouest. Des policiers relatent que c'est un exemple flagrant de transfert punitif. «Ce sergent s'est donné corps et âme pour son travail et a procédé à plusieurs arrestations qui ont permis de résoudre beaucoup de cas de vols dans la région de Beau-Bassin. Ce sont des transferts injustes. Ces policiers n'ont rien fait de mal et ont juste dénoncé une maldonne», confient des agents.

Pour rappel, le Central Criminal Investigation Department (CCID) a démarré une enquête sur ce scandale qui fait grand bruit à la Criminal Investigation Division de l'Ouest. Une importante somme d'argent récupérée après un vol a disparu. Un sergent a soumis sa demande de retraite à la suite de cette affaire. La maison d'une habitante de Beau-Bassin avait été cambriolée le 8 août de cette année. Des bijoux estimés à Rs 250 000 et une somme de Rs 100 000 avaient été emportés de chez elle. Elle avait rapporté l'affaire au poste de police de Beau-Bassin. La CID de Camp-Levieux, à la suite d'une opération, avait procédé à l'arrestation d'un suspect de 34 ans, sans domicile fixe, dans une «Guest House» à Rose-Hill, le lendemain, 9 août. Le suspect était soupçonné d'être impliqué dans une série de vols dans la région de Camp-Levieux. Les agents avaient déclaré avoir saisi des bijoux et une somme de Rs 20 000.

Le soupçonnant d'être impliqué dans le vol qui a eu lieu le 8 août à Beau-Bassin, les limiers de la CID de Beau-Bassin ont également procédé à son interrogatoire quelques jours après son arrestation. Il est passé aux aveux et a déclaré que la CID de Camp-Levieux avait saisi les bijoux et la somme de Rs 100 000. Il a expliqué aux limiers qu'il n'avait pas eu le temps de dépenser l'argent, car il avait été arrêté le lendemain. Le sergent de la CID de Camp-Levieux a été questionné après les aveux du suspect. Le policier a expliqué qu'il n'y avait que la somme de Rs 20 000 qui avait été saisie, tandis que le suspect maintient que la police a saisi la totalité des Rs 100 000. Cette affaire a créé une vive tension entre les deux unités de police. Un haut gradé a rapporté l'affaire au CCID. Plusieurs policiers ont déjà été entendus.