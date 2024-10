Ile Maurice: Deux femmes victimes de vol avec violence

Une femme de 43 ans a été victime d'un vol à l'arraché dans l'après-midi du 19 octobre. Alors qu'elle marchait à la rue Carangue à Pointe-aux-Biches, pour rentrer chez elle, deux individus se sont approchés. L'un portait une casquette noire et un t-shirt noir, et le second portait un t-shirt beige. Ils ont tenté de lui arracher trois chaînes qu'elle portait au cou. Après une lutte, ils ont réussi à voler deux chaînes, tandis que la troisième s'est cassée et est tombée. Les présumés voleurs ont ensuite pris la fuite. La scène s'est passée devant la mère de la quadragénaire.

Un peu plus tôt le même jour, une femme de 43 ans a aussi été victime d'un vol avec violence. Elle se trouvait dans une boutique sur la route côtière de Pointe-aux-Biches, lorsque deux individus sont entrés. L'un d'eux lui a arraché sa chaîne par-derrière, ce qui l'a fait tomber au sol. Les deux hommes lui ont ensuite assené des coups de poing au visage et aux lèvres avant de prendre la fuite avec sa chaîne. Elle a été blessée et a subi un examen médical. Elle dit être en mesure de reconnaître les agresseurs. La valeur de la chaîne est estimée à environ Rs 50 000. Il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance dans la boutique. Son témoin est une de ses collègues. La police tente d'établir si ce sont les mêmes suspects qui ont agressé les deux femmes. L'enquête se poursuit.