Ile Maurice: Jean-Philippe Lagane rempilera-t-il à la présidence ?

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) aura un nouveau comité directeur aujourd'hui. En effet, les élus seront connus après l'assemblée générale élective (AGE) prévue à 17 heures au siège d'Aryze Ltée à Saint-Pierre. Jean-Philippe Lagane, actuel président de la FMC, sera-t-il reconduit, ou verra-t-on une autre personne prendre le relais ? La question demeure posée. Jean-Philippe Lagane occupe la présidence depuis fin 2022. Il avait alors remplacé Michel Mayer qui s'était retiré pour des raisons personnelles après avoir été élu en décembre 2020. Lagane semble partant pour occuper de nouveau le poste suprême même s'il dit «ne pas y être attaché».

La FMC compte quatre régions que sont Nord, Est, Ouest et Centre. Le Nord aura deux candidats à l'AG élective, soit Sébastien Achille et Ajay Ramadhin du Vélo club de Pamplemousses (VCP). L'Est trois représentants, JeanPhilippe Lagane et Sandra Quevauvilliers du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi et Dominique Froget du Moka Rangers SC-ENL, l'Ouest trois avec Norbert Froget (Union cycliste de Rose-Hill), Michel Mayer (Black River Sporting Club) et Vivian Rouillon (Black River Sporting Club) et le Centre trois également avec Rossan Luckhun et Dominique Béchard du Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC) et Mathieu Rivet du VacoasPhoenix Cycling Club (VPCC). Selon la Sports Act, le comité directeur d'une fédération doit se composer d'un minimum de 7 membres et d'un maximum de 11.

«Les comités régionaux ont déjà élu leurs bureaux respectifs et les clubs qui n'ont pas le nombre requis d'athlètes ne sont pas autorisés à prendre part aux élections. Le Pereybère SC et le Port-Louis municipal Cycling Club sont dans cette situation», indique Jean-Philippe Lagane. «Lorsque j'ai accédé à la présidence, j'ai poursuivi le travail entamé par Lawrence Wong et ensuite, Michel Mayer a apporté sa touche notamment en mettant en place un mécanisme pour assurer la sécurité des coureurs sur la route. Je n'avais pas prévu de devenir président et je ne suis pas attaché à ce poste», confie le président sortant.

Cependant, celui-ci se dit heureux et fier ce qui a été accompli sous le mandat qui prend fin. «J'ai remarqué les lacunes du côté administratif. La révision de notre fonctionnement administratif était une obligation. À la recherche d'un professionnel dans ce domaine particulier et dans celui de la gestion, nous avons procédé au recrutement d'un Manager. Je dois dire que les choses se sont améliorées à grande échelle et que notre statut a été bien rétabli vis-à-vis des grandes instances internationales du cyclisme», a-til indiqué.

Puis, il y a eu beaucoup de résultats sportifs. Cette année, pas moins de 17 médailles ont été décrochées sur le plan continental que ce soit sur route, sur la piste ou en para-cycling. Il y a aussi eu le rehaussement du Tour de Maurice au rang de course internationale UCI 2.2, mais aussi l'organisation de la première édition des Championnats des îles de l'océan Indien qui ont obtenu la reconnaissance de l'UCI.

«Le prochain comité devra poursuivre le travail. Continuer à se battre pour avoir une piste parce que le potentiel est bien présent à Maurice. Il est essentiel de continuer à mettre l'accent sur la formation des jeunes. Nous avons pu envoyer des cadets en stage en France et là, il faut remercier les généreux donateurs qui ont rendu cela possible», ajoute-t-il. «La présidence n'est pas une fin en soi mais s'il n'y a personne qui veut prendre le poste, je resterais mais si quelqu'un d'autre souhaite occuper le poste tant mieux», conclut Jean-Philippe Lagane.

Les candidatsNord : Sébastien Achille (VC Pamplemousses), Ajay Ramadhin (VC Pamplemousses) Est : Jean-Philippe Lagane (Faucon Flacq SC), Sandra Quevauvilliers (Faucon Flacq SC), Dominique Froget (Moka Rangers SC) Ouest : Norbert Froget (Union cycliste de Rose-Hill), Michel Mayer (Black River SC), Vivian Rouillon (Black River SC) Centre : Rossan Luckhun (Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe), Dominique Béchard (Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe), Mathieu Rivet (Vacoas-Phoenix Cycling Club)