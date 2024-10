Cameroun: Access Bank se met à l'assurance avec Access Secure future

Jeudi 17 octobre 2024, se tenait au Platinum Hôtel (Bonanjo), la conférence de lancement de présentation du tout nouveau produit d'Access Bank Cameroun. Access Secure Future, un partenariat fort entre Access Bank Cameroun et Sanlam Allianz Cameroun Assurances Vie.

Il était question pour les deux de mettre sur pied des solutions financières innovantes qui garantissent le bien-être financier de leurs clients et de leurs familles.

Access Secure Future offre aux clients un flux de revenus fiable et la protection, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit et la sécurité financière de leurs proches. En optant pour ce plan, les clients peuvent transformer leur épargne en une source de revenus fiable, adaptée à leur style de vie et à leurs aspirations financières.

Access Secure Future, l'assurance à partir de 1 500 FCFA. « Chez Access Bank, le bien-être de nos clients est notre priorité absolue. Nous sommes ravis de nous associer à Sanlam Allianz Cameroun Assurances Vie pour proposer une assurance de rente éducation qui répond véritablement aux besoins de nos clients. Le plan Access Secure Future offre non seulement une stabilité financière, mais aussi une tranquillité d'esprit, garantissant la protection de leurs proches. » déclare avec fierté M. Ellis Nzo Asu, le Directeur Général d'Access Bank Plc.

Madame Laya SIDIBE, la Directrice Générale de Sanlam Allianz Cameroun Assurances Vie, explique : « Notre collaboration avec Access Bank marque une étape importante pour rendre des solutions financières complètes accessibles à un plus grand nombre de personnes au Cameroun. Le plan « Access Secure Future » est conçu pour donner aux familles les moyens de la confiance financière dont elles ont besoin pour prospérer, et nous sommes fiers de faire partie de cette initiative. »

Avec ce lancement, Access Bank Cameroun et Sanlam Allianz Cameroun Assurances Vie réaffirment leur engagement à créer des produits qui non seulement répondent aux demandes financières actuelles, mais anticipent également les besoins futurs, offrant une base stable et sûre pour les générations futures.

À travers des initiatives telles qu'« Access Secure Future », Access Bank réaffirme son engagement non seulement à répondre aux besoins immédiats de ses clients, mais également à anticiper et à se préparer à leurs aspirations et défis futurs.

Ce n'est que le 1er février 2022 qu'Access Bank Cameroun Plc, banque commerciale complète spécialisée dans les services bancaires de gros et de détail, obtient la licence bancaire du gouvernement du Cameroun. Officiellement, elle commence ses activités le 23 mai 2022 à partir de son bureau principal à Akwa puis, Bonamoussadi et Yaoundé Intendance. Aujourd'hui, Access Bank a un portefeuille consistant de plus de 10 000 clients professionnels, particuliers et entreprises.