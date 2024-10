Angola: Une délégation angolaise arrive à Washington pour les réunions de Bretton Woods

Washington — La délégation angolaise pour les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (institutions de Bretton Woods) est arrivée dimanche, à Washington, aux États-Unis, un événement qui commence ce lundi (21).

La délégation est dirigée par le ministre du Plan et gouverneur de l'Angola à la Banque mondiale, Hugo Guilherme, comprenant la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, le gouverneur de la BNA et gouverneur suppléant du FMI, Tiago Dias, ainsi que le président du Fonds Souverain d'Angola, Armando Manuel.

La mission comprend également des représentants de banques nationales, des hommes d'affaires, des experts, entre autres personnalités, qui, pendant six jours, partageront leurs expériences et renforceront les partenariats d'investissement avec les opérateurs internationaux.

Parallèlement au renforcement de la coopération entre les acteurs mondiaux, l'événement constitue une opportunité pour l'Angola de présenter les opportunités qu'offre le pays aux investisseurs potentiels et de signer des accords de coopération avec divers partenaires.

L'événement à lieu deux années consécutives à Washington et un an dans l'un des pays membres du FMI et du GBM, ayant été réalisé en 2023 du 9 au 15 octobre, au Royaume du Maroc.

Cette année, la réunion, qui se termine le 26 et rassemble des hommes d'affaires internationaux, aura lieu alors qu'il ne reste que 15 jours avant la tenue des élections générales aux États-Unis d'Amérique, prévues le 5 novembre, avec les candidats à la présidentielle Donald Trump et Kamala Harris.

Également connues sous le nom de réunions des institutions de Bretton Woods, elles visent également à promouvoir la coopération économique et le commerce international, l'emploi et la stabilité des taux de change, en mettant des ressources financières à la disposition des pays membres, ainsi qu'en contribuant à équilibrer les balances des paiements.

En conséquence, l'Angola consolide ses relations avec le FMI et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) ces dernières années, à travers des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à améliorer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

L'un des exemples les plus récents est le Programme de financement élargi du FMI, mis en oeuvre de 2018 à 2021, dans le pays, qui a permis d'octroyer un prêt d'environ 4,4 milliards de dollars, en plus d'une assistance technique pour l'application des financements accordés.

Aux côtés du FMI, le Groupe de la Banque mondiale soutient également les efforts du gouvernement angolais, en mettant l'accent sur l'injection de capitaux dans des projets qui réduisent la pauvreté et favorisent la croissance économique.

Créée en 1944, avec le FMI, la Banque mondiale avait pour objectif initial d'aider les économies dévastées par la Seconde Guerre mondiale et se concentre actuellement sur le financement de projets et l'assistance technique dans les politiques de développement des pays émergents, visant à éradiquer l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.

Le Groupe de la Banque mondiale est composé principalement de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de l'Association internationale de développement.

En plus de ces deux, le GBM comprend également trois autres organisations : la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour la résolution des différends relatifs aux investissements.

Actuellement, les institutions de Bretton Woods comptent 189 pays membres, dont l'Angola, qui en est également membre depuis 1989.