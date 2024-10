Afrique: Signature d'accords et élaboration de nouvelles voies de coopération à l'issue du CANEX WKND 2024

Les Journées créatives africaines, CANEX WKND 2024, se sont conclues samedi 19 octobre 2024 à Alger, laissant derrière elles des résultats jugés « fructueux » par la Vice-présidente exécutive de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) Mme Kanayo Awani. Cette édition a été marquée par la signature d’accords significatifs, la facilitation du réseautage et l’élaboration de nouvelles voies de coopération entre les acteurs des industries créatives sur le continent.

Le bilan de l’événement s’est fait en présence des représentants de la ministre de la Culture et des Arts, en l’occurrence le Directeur de la coopération et des échanges, M. Nassim Mohand Amar, et le Directeur de l’organisation et de la distribution de la production culturelle et artistique, M. Smail Inezarene.

A cet effet, Mme Awani a souligné l’importance de ces journées dans le cadre du développement des secteurs créatifs en Afrique. Selon elle, de nombreux accords avaient été conclus, permettant aux participants de tisser des liens solides et de définir des stratégies communes pour l’avenir.

Ces initiatives visent non seulement à renforcer la coopération régionale, mais aussi à soutenir des projets d’investissement dans un secteur jugé vital pour l’économie africaine.

Elle a également évoqué les défis auxquels font face les industries créatives sur le continent, notant qu’il est essentiel d’apporter une aide ciblée pour améliorer les compétences des professionnels et des créateurs africains.

« Il est crucial d’encourager ces talents à acquérir des savoir-faire supplémentaires et de leur fournir les ressources nécessaires pour réussir leurs projets », a-t-elle déclaré. À cet égard, la Vice-présidente exécutive d’Afreximbank a encouragé tous les créateurs africains à rejoindre la plateforme numérique « CANEX AFRICA » qui sera lancée par Afreximbank. Elle a souligné que cette initiative vise à soutenir et promouvoir les talents créatifs, en les incitant à contribuer à la valeur ajoutée du Produit intérieur brut (PIB).

A l’en croire, l’édition algérienne de CANEX 2024 a également permis aux participants de découvrir la richesse du patrimoine culturel algérien et ses atouts économiques. En effet, les échanges entre les différents pays africains ont permis d’enrichir le débat sur la culture, mettant en lumière la diversité et la profondeur de la culture algérienne.

Elle a également décrit cela comme « une expérience sur le terrain pour évaluer les capacités de l’Algérie et préparer efficacement la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui se tiendra en septembre 2025, avec 200 exposants et plus de 5 000 visiteurs attendus, ainsi que plusieurs activités et rencontres multisectorielles ».

Le responsable de l’organisation de l’événement, M. Temwa Gondwe, pour sa part, a dressé un bilan préliminaire impressionnant. Il a mentionné la tenue d’une conférence ministérielle rassemblant des représentants de 18 pays africains et caribéens, ainsi que la participation de plus de 300 personnes aux divers programmes et activités.

Cette édition a également vu la présence de 108 exposants et artisans, et a proposé 10 sessions de formation sur des thèmes variés, notamment l’intelligence artificielle, la musique, la mode et le sport.

De plus, un investissement de plus de 140 millions d’euros a été annoncé pour l’achat d’équipements de projection et d’autres aides destinées à la production cinématographique et au développement des industries créatives.

M. Nassim Mohand Amar, Directeur de la coopération et des échanges, a souligné la nécessité de promouvoir la création africaine sur le continent et d’optimiser l’accès aux marchés, tant locaux qu’internationaux.

Pour lui, le renforcement de la coopération intra-africaine et la valorisation des produits des industries créatives sont des impératifs à considérer pour l’avenir. Il a insisté sur la nécessité d’un cadre institutionnel facilitant l’accès aux financements et renforçant les opportunités de dialogue entre artistes et créateurs.

M. Amar a également mentionné les efforts déployés par l’Algérie à travers l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), qui travaille à la protection des artistes et de leurs œuvres dans une optique de développement durable.

Le dernier jour de CANEX 2024 a été marqué par une série d’activités interactives et culturelles, notamment des rencontres professionnelles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de l’édition et des droits d’auteur. Ces moments d’échange et de partage ont permis de renforcer les liens entre les participants et d’explorer les opportunités de collaboration future.

L’événement CANEX WKND 2024 s’est révélé être un tremplin pour le développement des industries créatives en Afrique, favorisant l’émergence de nouvelles collaborations et l’accès à des ressources indispensables pour la réussite des projets culturels. Les acteurs présents ont pu s’engager dans un dialogue constructif, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour la culture africaine sur la scène mondiale.