Nigeria: La fortune de Dangote double pour atteindre 28 milliards de dollars après le lancement de la raffinerie nigériane

TLDR

La fortune d'Aliko Dangote atteint 27,8 milliards de dollars avec le lancement de la raffinerie Dangote au Nigeria.

La raffinerie Dangote, située près de Lagos, est la plus grande raffinerie à train unique au monde et vise à atteindre l'autosuffisance en carburant pour le Nigeria.

Malgré les difficultés rencontrées au cours de sa construction, qui a duré 11 ans et coûté 20 milliards de dollars, la raffinerie a soulevé des problèmes avec le gouvernement, la compagnie pétrolière nationale et des préoccupations liées à l'impact sur l'environnement.

Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a vu sa fortune grimper à 27,8 milliards de dollars, grâce au lancement de sa raffinerie de pétrole tant attendue au Nigeria.

La raffinerie Dangote, située à l'extérieur de Lagos, est la plus grande raffinerie à train unique du monde et vise à rendre le Nigeria autosuffisant en carburant, mais elle a rencontré des difficultés lors de sa construction.

Il a fallu 11 ans et 20 milliards de dollars pour achever le projet, ce qui est beaucoup plus long et plus coûteux que ce qui était initialement prévu. Opérationnelle depuis janvier, la raffinerie a suscité des désaccords avec le gouvernement et la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, ainsi que des inquiétudes quant à son impact sur l'environnement et la population locale.

Points clés à retenir

La raffinerie est le projet le plus ambitieux des 46 ans de carrière de M. Dangote, dépassant de loin ses entreprises dans le secteur du ciment. La raffinerie, qui fonctionne déjà à 60-70 % de sa capacité, devrait bientôt atteindre sa pleine capacité de production. La Nigerian National Petroleum Corporation, entreprise publique nigériane du secteur de l'énergie, ayant conclu un accord pour l'approvisionnement en brut et la distribution de l'essence de la raffinerie, cette dernière pourrait bientôt réduire la dépendance du Nigeria à l'égard des coûteuses importations de carburant.