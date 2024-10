Egypte: Rabbit Mobility obtient 1,3 million de dollars pour accélérer sa croissance au pays

TLDR

Rabbit Mobility obtient un investissement de 1,3 million de dollars pour son expansion en Égypte et sur les marchés d'Afrique du Nord.

Fondée par Kamal ElSoueni, Mohamed Mansoury et Bassem Magued, Rabbit Mobility propose des scooters et des vélos électriques.

Financement mené par 500 Global et Untapped Global, avec la participation d'investisseurs providentiels stratégiques dans le domaine du transport durable.

Rabbit Mobility, une plateforme égyptienne de micro-mobilité, a clôturé un tour d'investissement de 1,3 million de dollars pour financer son expansion en Égypte et sur d'autres marchés d'Afrique du Nord.

Fondée par Kamal ElSoueni, Mohamed Mansoury et Bassem Magued, Rabbit Mobility propose des scooters et des vélos électriques comme solution de transport pratique, abordable et écologique.

Le financement, mené par 500 Global et Untapped Global, a également bénéficié de la participation d'investisseurs providentiels stratégiques, tant locaux qu'internationaux, ayant une expertise dans le domaine du transport durable.

Key Takeaways

Rabbit a connu une croissance rapide, avec plus de 450 000 utilisateurs et plus de 1 000 000 de trajets, ce qui reflète la demande croissante de mobilité urbaine durable en Égypte. Le nouvel investissement permettra à Rabbit Mobility de tripler sa flotte de scooters et de vélos électriques et d'améliorer encore l'expérience de ses utilisateurs. L'entreprise vise à atteindre la rentabilité d'ici la fin de l'année, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché égyptien de la micro-mobilité.