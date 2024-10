Afrique: inDrive s'étend à la Zambie avec un modèle de covoiturage sans commission

TLDR

inDrive lance des services de covoiturage sur le marché concurrentiel de Lusaka, en Zambie.

Attirer les chauffeurs avec une période de zéro commission pendant six mois, offrant 100 % de gains.

Lancement d'un système de négociation permettant aux passagers de proposer des tarifs, ce qui leur donne le contrôle de la tarification.

La société de covoiturage inDrive a lancé ses services à Lusaka, en Zambie, faisant ainsi son entrée sur un marché concurrentiel aux côtés d'acteurs établis tels que Bolt et Yango.

Pour attirer les chauffeurs, inDrive a annoncé une période de commission zéro pour les six premiers mois, permettant aux chauffeurs de conserver 100 % de leurs gains. Par la suite, une faible commission sera introduite pour garantir des revenus plus élevés par rapport aux concurrents.

Le système de négociation d'inDrive permet également aux passagers de proposer des tarifs, que les chauffeurs peuvent accepter, contrer ou refuser sans pénalités, ce qui permet aux deux parties de mieux contrôler les prix.

Points clés à retenir

Le lancement d'inDrive à Lusaka introduit une approche favorable aux conducteurs avec des frais de commission nuls et une tarification flexible, intensifiant ainsi la concurrence sur le marché en expansion du covoiturage en Zambie. En mettant l'accent sur la responsabilisation et la sécurité des conducteurs, la plateforme vise à attirer les conducteurs et les passagers et à concurrencer les services existants tels que Bolt et Yango. Selon Statista, le marché du covoiturage en Zambie devrait passer de 8,91 millions de dollars en 2024 à 14,21 millions de dollars d'ici 2029, ce qui laisse entrevoir des opportunités prometteuses pour inDrive et d'autres concurrents sur le marché.