Ghana: La startup ghanéenne Aya Data lève 900 000 dollars pour développer ses solutions d'IA

TLDR

La startup ghanéenne d'IA Aya Data obtient un financement d'amorçage de 900 000 dollars, mené par 54 Collective et des investisseurs providentiels.

Spécialisé dans la collecte et l'étiquetage de données pour les grands modèles de langage, il collabore avec OpenAI et Meta.

Elle prévoit de développer les produits AyaGrow et AyaSpeech et d'embaucher de nouveaux talents grâce aux 1,15 million de dollars levés.

Aya Data, une startup d'intelligence artificielle (IA) basée au Ghana, a levé 900 000 dollars dans le cadre d'un tour de financement de démarrage mené par 54 Collective, avec des contributions d'investisseurs providentiels.

Fondée en 2021, Aya Data se spécialise dans la collecte et l'étiquetage de données, soutenant le développement de grands modèles de langage (LLM) tels que ChatGPT et Gemini. L'entreprise travaille avec des géants mondiaux de la technologie comme OpenAI et Meta, aidant à étiqueter des données telles que des images, des vidéos et du texte pour former des systèmes d'IA avancés.

Avec ce nouveau financement, Aya Data atteint un total de 1,15 million de dollars, avec le soutien de Microtraction, Savannah Fund et d'autres. La startup prévoit d'utiliser ces fonds pour développer ses deux produits principaux : AyaGrow et AyaSpeech. Une partie de l'investissement sera également utilisée pour embaucher de nouveaux talents.

Points clés à retenir

Les startups et les entreprises africaines sont de plus en plus nombreuses à adopter des solutions basées sur l'IA. InstaDeep, une startup tunisienne fondée en 2014, en est un excellent exemple et a fait la une des journaux lorsqu'elle a été rachetée par BioNTech, le plus grand fabricant de vaccins d'Allemagne, en janvier, pour un montant pouvant atteindre 680 millions de dollars. Cette acquisition a marqué une étape historique dans l'écosystème des startups africaines et a placé l'industrie africaine de l'IA sur la scène mondiale.

Cependant, InstaDeep n'est pas le seul pionnier dans ce domaine. De nombreuses autres startups prometteuses à travers l'Afrique exploitent l'IA de manière passionnante. PwC estime que l'IA pourrait contribuer à hauteur de 15,7 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, et l'Afrique est bien placée pour devenir un leader dans ce domaine.