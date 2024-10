Kenya: Le fabricant de VE Ampersand augmente ses capacités avec une nouvelle installation au pays

TLDR

Ampersand ouvre une nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques à Nairobi, au Kenya, avec un site de 21 000 mètres carrés et plus de 100 employés.

La startup exploite 1 100 e-motos parcourant plus de 4,5 millions de kilomètres par semaine entre Kigali et Nairobi, en partenariat avec BYD et en levant 19,5 millions de dollars.

Ampersand vise à déployer 5 millions de motos électriques d'ici 2033, en augmentant la production pour assembler 60 e-motos par jour et 1 440 par mois afin d'étendre son réseau d'échange de batteries en Afrique de l'Est.

Ampersand, une start-up spécialisée dans les véhicules électriques, a ouvert une nouvelle usine de fabrication à Nairobi, au Kenya, augmentant ainsi considérablement sa capacité. La nouvelle usine s'étend sur 21 000 mètres carrés, soit plus de trois fois la taille du site précédent de 6 500 mètres carrés, et emploie plus de 100 personnes.

Ampersand exploite actuellement plus de 1 100 e-motos, qui parcourent plus de 4,5 millions de kilomètres par semaine entre Kigali et Nairobi. Elle a conclu un partenariat avec le géant chinois BYD et a récemment levé 19,5 millions de dollars. La startup a pour objectif de déployer 5 millions de motos électriques d'ici 2033.

Grâce à cette expansion, Ampersand sera en mesure d'assembler jusqu'à 60 motos électriques (e-motos) par jour, soit 1 440 par mois, pour soutenir son réseau d'échange de batteries en pleine expansion en Afrique de l'Est.

Points clés à retenir

Ampersand est l'une des nombreuses entreprises qui mènent la charge des véhicules électriques au Kenya. BasiGo a récemment lancé sa chaîne de montage de bus électriques, tandis que M-KOPA et Bolt se sont associés pour lancer plus de 5 000 vélos électriques. Zeno, une autre entreprise de VE, a levé 9,5 millions de dollars en 2024 pour lancer une technologie de batterie interchangeable d'ici 2025. Le gouvernement kenyan apporte son soutien à l'industrie, avec un projet de politique nationale de mobilité électronique qui devrait encourager la production et l'assemblage de VE au niveau local.