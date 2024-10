Tunisie: Le président de la République prête serment à l'hémicycle du Bardo

TUNIS/Tunisie — Le président de la République Kaïs Saïed a prêté serment, lundi, lors d'une plénière extraordinaire des deux chambres parlementaires, l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD).

La séance s'est déroulée en présence des présidents des deux chambres parlementaires, le chef du gouvernement, le Mufti de la République, l'Archevêque de l'église catholique de Tunis et le Grand Rabbin de Tunis, en plus des membres du gouvernement, des députés et des membres du CNRD.

Kaïs Saïed a remporté un second mandat, lors du scrutin présidentiel du 6 octobre en cours, en obtenant, au premier tour 90,69 pc des voix.

Selon l'article 92 de la Constitution, le Président de la République élu, prête devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts en séance commune, le serment suivant: "Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la Constitution et la législation de l'Etat, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie".