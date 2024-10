Congo-Brazzaville: Conférence mondiale des jeunes parlementaires - Yves Moundelé-Ngollo porte-parole du RJP

Le premier vice-président du Réseau des jeunes parlementaires (RJP) de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), le député congolais Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia, a conduit la délégation de cette institution lors de la 10e Conférence mondiale des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), tenue à Erevan, en Arménie, du 12 au 14 septembre.

Représentant la présidente du RJP, la sénatrice française Elsa Schalck, à ces assises placées sur le thème « Eviter les générations perdues : préserver en toute circonstance l'éducation et l'emploi », Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a rappelé le caractère prioritaire des aspirations de la jeunesse francophone.

La conférence d'Erevan a été un véritable cadre d'échanges pour identifier les solutions de nature à garantir un accès continu à l'éducation et aux possibilités d'emploi pour tous les jeunes. Elle a, en effet, permis aux participants de partager leurs expériences et les bonnes pratiques. Le but étant d'améliorer l'accès à l'éducation et au marché du travail aux jeunes, dans l'espoir de diminuer l'ampleur de la précarité.

S'exprimant à cette occasion, il a rappelé que l'APF a créé en 2018, à Quebec, le RJP afin de porter au plus haut niveau les aspirations de la jeunesse francophone. Ce réseau, riche dans sa diversité, est, a-t-il poursuivi, ancré dans la langue française et dans les valeurs de démocratie et de paix. De ce fait, il favorise le partage d'expériences entre parlements francophones et francophiles, et renforce la solidarité entre jeunes parlementaires.

« Nous exhortons les gouvernements à lutter contre la déscolarisation des plus précaires ; à garantir l'accès équitable à l'éducation dès la petite enfance et à promouvoir la politique des logements sociaux pour les plus démunis. Nous les encourageons également à faciliter la mobilité étudiante et les partenariats entre institutions pour un accès à une éducation de qualité dans l'espace francophone. Nous les exhortons à garantir la paix dans le monde, car les jeunes associés aux populations les plus vulnérables sont les plus touchés par les affres de la guerre », a rappelé le vice-président du RJP devant l'Assemblée.

Selon lui, depuis 20 ans, le programme jeunesse de l'APF permet aux jeunes de se rencontrer et de se former civiquement, afin de devenir les citoyens actifs. Une manière pour la francophonie parlementaire de donner ainsi à la jeunesse une voix forte pour adresser des recommandations aux chefs d'Etat et de gouvernement. « Le parlement des jeunes francophones a permis à près de 1000 jeunes francophones, âgés de 18 à 25 ans, de participer à une simulation parlementaire grandeur nature. Cette année, en juillet, les membres du PFJ ont notamment adopté une résolution sur la lutte contre la précarité parmi les jeunes, également soutenue par les parlementaires francophones ».

Parlant de son pays, le député Yves Moundelé-Ngollo Ehourossia a rappelé que 2024 a été proclamée année de la jeunesse avec un engagement fort du gouvernement à renforcer les politiques de formation des jeunes qui sont estimés à environ 76% de la population. Il a, par ailleurs, remercié le parlement arménien pour son accueil et son engagement exemplaire permettant à la jeunesse d'être représentée dans les sphères de prise de décisions avec plus de 50% des parlementaires âgés de moins de 40 ans.