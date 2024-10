Afrique: Russie - Le Congo participe au sommet des Brics

Les dix pays membres des Brics se rencontrent du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie. Le Congo est représenté par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Outre les projets d'élargissement de l'organisation à la Turquie, les questions des institutions, de la paix et du multilatéralisme seront débattues au cours du 16e sommet des Brics.

L'acronyme Brics désigne initialement le rapprochement de quatre pays aux vastes territoires : le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquels s'est intégrée l'Afrique du Sud en 2011. Depuis le sommet de Iekaterinbourg en 2009, le groupe des Brics a pris la forme d'une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à un sommet par an, se déroulant à tour de rôle dans chacun des cinq États. Le 1er janvier 2024, le groupe s'est élargi à cinq nouveaux membres (Brics+) : Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, et Iran. Cela porte le nombre de membres de cinq à dix.

Le but du sommet des Brics est d'affirmer la place majeure de ces pays sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique, en particulier au regard d'autres États ou groupes d'États comme les États-Unis ou l'Union européenne. La rencontre a pour objectif également de renforcer la coopération dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'innovation, la science et la technologie. Les discussions porteront sur la manière dont les Brics peuvent contribuer aux Objectifs de développement durable, en mettant l'accent sur des pratiques économiques et environnementales responsables.

%

Quelques jours avant, signalons que des hommes d'affaires des pays des Brics se sont réunis à Moscou, en présence du président russe Vladimir Poutine, pour partager leurs réflexions sur la croissance économique lors du Forum des affaires des Brics. Les dirigeants de plusieurs autres pays des Brics, dont l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte, se sont exprimés par liaison vidéo.

Dans son discours, Vladimir Poutine a souligné que le PIB des pays des Brics a dépassé 60 000 milliards de dollars américains l'année dernière, ce qui représente environ 37,4 % du PIB mondial, soit plus que les 29,3 % des pays du G7. Il a prédit que « l'écart se creusera inévitablement ».

Le président russe a également évoqué le rôle des Brics dans l'économie mondiale et les objectifs de l'organisation.

« Le travail des Brics n'est dirigé contre personne. Il ne vise qu'une tâche générale : le développement durable et l'épanouissement de nos pays et de nos peuples », a déclaré Vladimir Poutine.

Ce message a été bien accueilli par les participants au forum d'affaires, qui voient de nombreuses opportunités pour leurs entreprises dans les pays des Brics, en particulier dans le domaine du développement des infrastructures.

« Pour l'Afrique du Sud et le continent africain, l'opportunité offerte par les Brics est absolument énorme. L'Afrique du Sud a déjà enregistré une croissance de ses échanges commerciaux grâce à sa présence au sein des Brics », a déclaré Busi Mabuza, présidente de la section sud-africaine du Conseil des entreprises des Brics.