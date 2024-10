Algérie: Affaires religieuses - Coup d'envoi des sessions de formation à distance au profit des étudiants des instituts nationaux de formation spécialisée

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a donné, lundi à Alger, le coup d'envoi des sessions de formation par vidéoconférence, au titre de l'année 2024-2025, au profit des étudiants des instituts nationaux de formation spécialisée.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Belmehdi a affirmé que ces sessions de formation sont organisées sous forme de communications par vidéoconférence "encadrées, durant toute l'année, par des Chouyoukh, des savants et des enseignants dans les différentes spécialités des sciences islamiques, outre la présentation de conférences sur l'histoire nationale et révolutionnaire".

Il a, en outre, fait savoir que le contenu des conférences "orientera les étudiants des instituts de formation spécialisée en vue de promouvoir un discours religieux qui prône la modération et le juste milieu et de consacrer la référence religieuse nationale, outre la promotion des valeurs morales au sein de la société et la conscientisation des individus", réaffirmant l'importance du rôle de l'imam, qu'il a qualifié d'"acteur clé dans la société".

M. Belmehdi a également mis en exergue l'engagement du ministère à accompagner les enseignants de tous les instituts de formation et les écoles qui relèvent de son secteur, ajoutant qu'en sus des conférences qui seront organisées régulièrement par vidéoconférence, des visites de formation en présentiel seront programmées au niveau de ces structures par des enseignants, des savants et des chouyoukh dans les différentes spécialités du fiqh et des sciences islamiques.