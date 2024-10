Angola: Le défi de la dette et du financement ouvre les réunions de Bretton Woods

Washington — Le défi de la dette et du financement dans les pays à faible revenu et les marchés émergents est l'un des thèmes de la première journée (ce lundi) des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, à Washington, États-Unis.

Ce sujet sera abordé par la ministre des Finances de l'Angola, Vera Daves de Sousa, lors d'une interview qui sera accordée à la chaîne du FMI « IMFToday », avec transmission directe sur les plateformes numériques de cette institution financière, telles que IMF.org, Youtube et LinkedIn.

Un gouverneur angolais a été invité par la Chaîne de communication du FMI pour discuter de cette question, à la réunion dont la délégation angolaise est conduite par gouverneur de l'Angola à la Banque mondiale, Hugo Guilherme.

Parallèlement au thème de la dette des pays à faible revenu, les membres de la délégation angolaise tiendront une réunion avec le ministre des Finances de la Zambie, Situmbeko Musokotwane, pour analyser "l'état des lieux" concernant le financement du projet routier et frontalier de Kalabo/Sikongo/Angola.

Ce lundi également, les participants réfléchiront sur les questions du « Financement climatique » et de « L'état de mise en oeuvre des projets financés par la BM - contraintes/défis, prochaines étapes ».

L'ordre du jour de ce lundi comprend une analyse des sujets abordés lors des réunions annuelles, notamment les principales variables économiques, financières et autres ayant un impact sur les économies internationales.

Entre autres sujets, des dirigeants financiers et divers experts aborderont l'ordre du jour du G20 et la préparation de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales, et présenteront les services de paiement transfrontaliers, les solutions de change et de gestion de liquidités, les services de soutien au remboursement de la dette en monnaie étrangère et de paiement en dollars américains.

Outre le ministre du Plan et la ministre des Finances, la délégation comprend le gouverneur de la Banque nationale d'Angola et gouverneur suppléant du FMI, Manuel Tiago Dias, et le président du Fonds souverain d'Angola, Armando Manuel, ainsi que les représentants de la classe bancaire nationale, des experts, entre autres individualités.

As Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial (GBM) são um conjunto de eventos que juntam líderes influentes de governos, empresas, organizações internacionais, sociedade civil e academia, em busca de soluções para os desafios de desenvolvimento económico e sustentabilidade que o mundo enfrenta.

Au cours des six jours, l'ordre du jour de la délégation angolaise prévoit la participation de Víctor Hugo Guilherme, Vera Daves de Sousa et Manuel Tiago Dias comme intervenants de trois forums qui réunissent les investisseurs, dans le cadre de la promotion des institutions bancaires, notamment Citi Bank, Deutsche Bank, Standard Chartered et Standard Bank.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont un ensemble d'événements qui rassemblent des dirigeants influents de gouvernements, d'entreprises, d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, à la recherche de solutions aux défis de développement économique et de durabilité auxquels le monde est confronté.