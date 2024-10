Sénégal: Les états généraux des transports publics doivent aboutir à une 'transformation rapide' dudit secteur, selon le chef de l'État

Dakar — Les états généraux des transports publics ouverts ce lundi à Diamniadio (ouest) sont une occasion pour faire "un état des lieux rigoureux" et un "diagnostic complet" des maux de ce secteur en vue de sa "transformation rapide et intégrale", a assuré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Les présentes assises, par leur caractère exceptionnel, offrent une opportunité unique d'établir un état des lieux rigoureux et de réfléchir aux solutions durables pour remédier aux problèmes endémiques du secteur", a dit M. Faye.

"Je vous invite [...] à dresser un diagnostic complet et sans complaisance des sous-secteurs du transport public routier, ferroviaire et aérien. Vous devrez également définir les contours d'un système de transport inclusif et durable, capable de prendre en charge les nouvelles formes de mobilité, qu'elles soient électriques ou digitales", a poursuivi le chef de l'État en présidant la cérémonie d'ouverture des états généraux des transports publics.

Cette rencontre de cinq jours se tient à l'initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.

Des experts des transports, des syndicats de travailleurs du secteur et des représentants d'organisations de consommateurs y participent.

Bassirou Diomaye Faye leur a demandé de travailler, pendant les cinq jours des états généraux, à "une réhabilitation stratégique du chemin de fer, comme solution alternative aux routes, afin de réduire leur pression et de les préserver".

Le président de la République souhaite que les assises aboutissent aux "consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public".

"Ces consultations [...] traduisent ma ferme ambition de réinventer et de moderniser en profondeur notre secteur des transports publics. Il s'agit de répondre aux besoins croissants des usagers, tout en renforçant la compétitivité de notre économie, notamment à travers le développement du chemin de fer et des corridors routiers ouest-africains", a souligné M. Faye.

Il estime qu"'un tel projet ne peut se réaliser sans un dialogue inclusif, direct et prospectif entre les acteurs de l'écosystème des transports présents" aux états généraux.

"Vos recommandations viendront enrichir le travail déjà entamé par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens", a-t-il dit aux participants, ajoutant être "convaincu qu'une feuille de route concertée sera adoptée pour améliorer la sécurité, la résilience, l'efficacité et l'accessibilité de nos transports publics, dans une perspective de mobilité durable".

Selon le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, les assises sont censées apporter des solutions aux problèmes liés à la gouvernance, au financement et à l'exploitation des transports publics.

Un rapport contenant les propositions et recommandations faites lors des états généraux sera remis au président de la République et au Premier ministre en novembre prochain, selon Serigne Bamba Sy, le secrétaire général dudit ministère.