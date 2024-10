Maroc: Fès - Près de 400 bénéficiaires d'une campagne médicale de détection du cancer du sein et du col de l'utérus

Fès — Quelque 396 femmes et filles en situation de précarité ont bénéficié des prestations d'une campagne médicale gratuite de détection du cancer du sein et du col de l'utérus, organisée le week-end à Oulad Tayeb, dans la banlieue de Fès.

Cette campagne, initiée par l'association Saiss pour le développement et la solidarité et l'association Action Urgence et encadrée par une équipe médicale spécialisée, comprenait la réalisation d'examens médicaux et de consultations dans les spécialités d'obstétrique et de gynécologie, de psychiatrie, de neurologie, de médecine générale et de médecine interne.

Des analyses médicales et des examens par échographie et mammographie ont été également organisées gratuitement au profit des femmes en situation de précarité.

La campagne a été aussi marquée par des séances de sensibilisation et la distribution gratuite de médicaments.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association Saiss pour le développement et la solidarité, Mouna Menouar a indiqué que cette campagne au profit des femmes et filles en situation difficile vise à réduire la pression sur les centres de santé publics.

Elle a ajouté que l'association souhaite planifier tout au long de l'année des campagnes médicales et des séances de sensibilisation, tout en intensifiant ces activités au cours du mois d'octobre à l'occasion de la campagne nationale lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette campagne médicale s'inscrit dans le cadre de la célébration mondiale d'"Octobre rose" pour sensibiliser sur le cancer du sein et du col de l'utérus, ainsi que dans le cadre des efforts visant à lutter contre cette maladie et à sensibiliser les femmes de tous âges sur son danger.