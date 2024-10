Maroc: Lancement des 'Journées Bourse' - Focus sur le renforcement du lien entre citoyens et économie

Casablanca — Le coup d'envoi des "Journées Bourse" a été donné lundi, marquant le début d'une initiative ambitieuse visant à rapprocher les citoyens de l'économie nationale à travers la Bourse.

Organisées par la Bourse de Casablanca, ces journées mettent en lumière l'importance d'une meilleure éducation financière et de l'engagement des particuliers dans le marché boursier. L'événement vise à créer un lien solide entre les citoyens et l'économie nationale à travers la bourse, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux économiques.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji a souligné l'importance cruciale de l'éducation financière, mettant en avant la nécessité d'encourager une meilleure compréhension de la bourse parmi les particuliers, qui, bien qu'actifs sur le marché, ont l'opportunité de s'y engager davantage.

M. Senhaji a, dans ce sens, relevé l'impératif d'établir un lien personnel entre les particuliers et les entreprises cotées en bourse pour restaurer la confiance, mettant en lumière la relation privilégiée qui se développe entre les présidents des sociétés cotées et les actionnaires.

Cette relation permet aux actionnaires d'acquérir une compréhension approfondie des stratégies et des performances des entreprises, a-t-il dit, précisant que ce modèle permet d'embaucher plus de souscripteurs sur le marché primaire, et inspire la vision d'un secteur financier et boursier au service des citoyens.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, Brahim Benjelloun Touimi, a indiqué que la Bourse de Casablanca, en tant qu'outil de financement, joue un rôle crucial dans le développement économique du Royaume, notant qu'aujourd'hui, nous nous focalisons sur l'investissement le plus rentable, celui dans la formation et l'éducation".

"Nous sommes actuellement dans une dynamique positive, renforcée par la transformation initiée après le processus de démutualisation de 2016. Cette évolution a permis à la Bourse de se structurer en un groupe intégrant un marché au comptant, un marché à terme, ainsi que des chambres de compensation", a-t-il poursuivi.

Et de soutenir que, grâce à ce cadre, la Bourse contribuera au financement des entreprises, à la transparence, et à l'amélioration de la gouvernance.

Par ailleurs, M. Benjelloun Touimi a fait savoir que les efforts de la Bourse de Casablanca visent à familiariser les investisseurs avec les produits boursiers et à encourager l'entrepreneuriat, affirmant que le capital humain marocain de qualité ainsi que l'engagement de la Banque Centrale témoignent de cette mobilisation collective.

De son côté, le vice-président de l'Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB), Ali Hachami, a mis en exergue l'importance de cette initiative qui vise à démocratiser l'accès au marché mondial, en offrant aux investisseurs de meilleures opportunités et une capacité accrue à prendre des décisions éclairées.

Elle cherche à développer une base d'investisseurs avertis, mieux informés et capables de naviguer dans un environnement économique complexe, a-t-il ajouté, rappelant que le marché croissance a enregistré des résultats positifs dans de nombreux secteurs, malgré les défis, notamment l'augmentation du nombre de plateformes d'accessibilité.

Ces plateformes, principalement mises en place par les banques et les sociétés de croissance, offrent aux investisseurs particuliers un accès plus facile aux outils de formation et de trading, a expliqué M. Hachami.

Les "Journées Bourse" s'inscrivent dans une vision de démocratisation d'accès au marché boursier, avec le soutien des acteurs clés de l'écosystème financier marocain. Portée par la Bourse de Casablanca, cette initiative ambitionne ainsi de faire de la place boursière un levier de développement véritable inclusif, au service de la prospérité nationale.