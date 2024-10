Ile Maurice: «L'Alliance du changement regroupe des candidats passionnés et capables de belles choses»

interview

Vous vous présentez pour la première fois devant l'électorat. Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Nitish Beejan, un habitant de Goodlands. Je suis un ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Emploi. Je suis aussi lecturer en Management à l'université. Consultant agréé en l'environnement pour la préparation de rapports EIA tout en étant un activiste social depuis presque deux décennies. Je suis également membre fondateur du Rotary Club de Goodlands.

Depuis quand faites-vous de la politique ?

Je suis dans la politique depuis très jeune, encouragé principalement par les amis et la famille. Et récemment j'ai eu à prendre une décision très importante dans ma vie car j'ai réalisé que les jeunes sont découragés avec ce qui se passe dans le pays depuis dix ans. En tant que patriote qui aime son pays, je trouve dommage que les jeunes quittent Maurice pour émigrer. La faute revient au gouvernement.

Pourquoi les gens doivent voter Nitish Beejan ?

Pour commencer le leader, le Dr Navin Ramgoolam, m'a fait l'honneur de me choisir comme symbole de la jeunesse ici dans le numéro 6, pour mon engagement et mes compétences. Je suis très actif dans le social depuis de nombreuses années dans plusieurs régions de la circonscription. Je pense avoir le bon profil pour amener ma contribution à notre joli pays.

Vous n'êtes pas sans savoir que les habitants de la circonscription numéro 6 font face à un manque criant d'eau potable, d'un gros problème de sécurité ajouté à une prolifération de la drogue...

Définitivement. Le problème de manque d'eau est très sérieux dans notre circonscription. Je connais même des gens qui doivent s'acheter de l'eau potable pour prendre leur douche. Dans cette logique, je trouve que le gouvernement et les ministres de la circonscription ont totalement failli dans leur tâche après nous avoir annoncé de l'eau 24/7. Ils nous ont menti. Ou pa kapav enn un problem delo me kan pe vinn donn delo pe get figir pou donn delo.

D'autre part, le fléau de la drogue ne cesse de faire des dégâts. Il faut proposer plus de loisirs pour détruire ce fléau. Je me sens fier de former partie de l'Alliance du changement car elle comprend des gens très capables pour réussir de belles choses. Je voudrais exprimer ma gratitude au leader du Parti travailliste pour me donner cette opportunité de contribuer à la liberté de notre pays et apporter ma contribution au bien-être des Mauriciens.