Ile Maurice: Levée du couvre-feu pour Bruneau Laurette

Bruneau Laurette, activiste et politicien, a obtenu gain de cause, en ce lundi 21 octobre devant la Cour suprême, où deux des conditions de sa remise en liberté sous caution ont été levées. Désormais, il pourra circuler librement dans les zones côtières et mener sa campagne électorale sans être soumis à un couvre-feu.

Arrêté en novembre 2022 pour un présumé trafic de drogue, il avait introduit une demande pour la révision de ces conditions par l'intermédiaire de son avoué, Me Pazhany Thandrayen, la semaine dernière. La cour a accédé à sa demande étant donné que l'activiste se présente comme candidat dans la circonscription no 1 (Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest) pour les prochaines élections.

Pour rappel, Bruneau Laurette avait été arrêté par la Special Striking Team et accusé de trafic de drogue. Bien qu'il ait obtenu la liberté conditionnelle, elle s'accompagnait de restrictions strictes : deux cautions de Rs 1 million, l'obligation de résider à une adresse fixe communiquée à la police, et de se présenter deux fois par jour au poste de police entre 6 et 11 heures, puis entre 15 et 19 heures, ainsi que de respecter un couvre-feu de 20 à 5 heures. Il devait également informer la police de ses activités quotidiennes, ses déplacements étant suivis via le GPS de son téléphone portable.

De plus, il lui était interdit de passer des appels internationaux, et d'accéder aux plages et aux zones côtières. Bruneau Laurette devra cependant toujours se présenter deux fois par jour au poste de police le plus proche et avoir constamment sur lui son téléphone portable.