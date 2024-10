Ethiopie: Briève histoire de l'équipe nationale éthiopienne de football

L'équipe nationale éthiopienne de football, connue sous le nom de Walia, a une histoire riche qui a commencé avec la création de la Fédération éthiopienne de football en 1943. L'équipe a fait ses matchs internationaux en 1947 et a été membre fondateur de la Confédération africaine de football (CAF), participant à la première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 1957.

La plus grande réussite de l'Éthiopie a eu lieu en 1962, lorsque le pays a accueilli la CAN et remporté le tournoi en battant l'Égypte en finale, une victoire qui a marqué l'apogée du football éthiopien et a souligné l'importance de l'équipe en Afrique dans les années 1960.

L'équipe Walia a également atteint les demi-finales lors des tournois suivants de 1968 et 1970, renforçant ainsi son statut sur la scène continentale.

Les décennies suivantes ont cependant été marquées par l'instabilité politique et les conflits en Éthiopie, qui ont eu de graves répercussions sur les performances de l'équipe nationale et sur le développement général du football dans le pays. L'équipe nationale a eu du mal à se qualifier pour la CAN de 1980 à 2013, avec une remontée en puissance lorsque l'équipe s'est qualifiée pour le tournoi de 2013, même si elle n'a pas dépassé la phase de groupe.

Ces dernières années, l'équipe Walia s'est concentré sur la reconstruction par le développement des jeunes talents et l'amélioration du championnat national. L'équipe continue d'évoquer la fierté nationale parmi les supporters éthiopiens, qui la considèrent comme un symbole des défis et des triomphes sociétaux plus larges du pays.

L'Éthiopie renforce également son rôle dans la gouvernance du football dans ces jours en accueilliant une réunion de la CAF visant à discuter de l'organisation des tournois et des stratégies de développement du sport à travers l'Afrique.

Le pays recherche activement des opportunités d'accueillir de futurs tournois de la CAN, en capitalisant sur son expérience historique de l'événement de 1968, qui pourrait considérablement renforcer le tourisme et la fierté nationale.

En marge de la conference de CAN, les participants devraient visiter les principales installations sportives de la capitale, notamment le stade national d'Addis Abeba et le stade Abebe Kila.

En outre, le 1er juillet 2024, le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement demandé à accueillir la CAN en 2029. Il a assuré que les infrastructures nécessaires seraient rapidement développées si la candidature de l'Éthiopie est retenue.

Lors d'un match amical avec d'anciennes stars du football africain, Abiy a souligné les complexités liées à l'accueil de la CAN et les efforts intensifiés déployés pour atteindre cet objectif. Il a nommé les anciennes stars du football nigérian Daniel Amokachi et Nwankwo Kanu ambassadeurs de la candidature, soulignant leur rôle dans la promotion du potentiel de l'Éthiopie.

Les discussions en cours avec le président de la CAF reflètent l'engagement du gouvernement en faveur de la sensibilisation du public et de l'achèvement en temps voulu des travaux préparatoires, tels que les hôtels et les stades.

Malgré des performances fluctuantes lors de la CAN, les Walia continuent d'incarner l'héritage footballistique de l'Éthiopie tout en s'efforçant d'améliorer sa compétitivité au niveau continental. Les joueurs éthiopiens font de plus en plus leur marque dans diverses ligues internationales, avec des talents notables tells que Saladin Said, Aklilu Ayele, Abubeker Nasser et Biruk Yilma qui ont réussi dans des clubs à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

Le parcours des Walias reflète à la fois les défis et les aspirations du football éthiopien, en mettant l'accent sur le développement, la fierté nationale et les succès futurs dans le sport. Les efforts continus de l'équipe pour s'améliorer et ses ambitions d'accueillir des tournois majeurs laissent un espoir prometteur pour le football éthiopien dans les années à venir.

Aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a pris part au match amical de football de la Confédération africaine de football (CAF) au stade d'Addis Abeba. D'anciennes légendes du football africain et l'ancienne équipe nationale éthiopienne de football ont participé à la compétition organisée dans le cadre de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF.

Le Premier ministre Abiy a encouragé le secteur sportif du pays en élargissant les installations vitales aux activités sportives. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la CAF ont visité aujourd'hui le stade Adey Ababa, en voie d'achèvement, à Addis-Abeba.

D'anciens footballeurs nigérians connus pour avoir joué en Premier League anglaise et dans divers clubs européens, dont les anciens footballeurs Daniel Amokachi et Nwankwo Kanu, ont été élus ambassadeurs d'Ethiopie et ont commencé à faire des démarches pour que la demande de l'Ethiopie soit acceptée.

La 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF devrait se tenir demain à Addis Abeba.