Sénégal: « Falsification » des chiffres budgétaires - Le Directeur général du Trésor se dédouane

Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane Diop, a fermement rejeté toute implication dans la falsification annoncée des chiffres budgétaires mise en évidence par l'Inspection Générale des Finances (IGF) pour la période allant de 2019 à 2023. Il s'est exprimé à ce sujet samedi dernier, à Dakar, lors de l'Assemblée générale à mi-parcours du Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT).

Présidant cette Assemblée générale, M. Cheikh Tidiane Diop, en réponse à une question, a affirmé sans équivoque que l'administration du Trésor constitue une « institution républicaine, qui a toujours œuvré dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Avec le temps, il apparaîtra clairement qui a agi de manière conforme et qui a manqué à ses obligations. » Se voulant rassurant, il a ajouté : « En ma qualité de Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, je dirige avec rigueur une administration républicaine et citoyenne, qui s'est toujours distinguée par son engagement au service du public, dans le plus strict respect des textes législatifs et réglementaires. »

S'agissant des revendications exprimées par le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT), M. Cheikh Tidiane Diop a salué les acquis significatifs obtenus à mi-parcours. Évoquant ces réalisations, il a souligné l'amélioration des conditions de travail et de vie des employés. Il a par ailleurs précisé qu'il attendait les propositions issues des discussions et a affirmé que celles relevant de sa compétence seraient mises en oeuvre en concertation avec le bureau syndical, tandis que celles incombant au Ministre des Finances seraient portées à son attention.

Le Secrétaire général du SUTT, M. El Hadji Dioumorou Dia, a rappelé qu'au 1er mai 2023, les travailleurs avaient fixé plusieurs objectifs, parmi lesquels figurait la validation de textes en attente au ministère des Finances et à l'Administration du Trésor depuis une décennie. Aujourd'hui, le syndicat a obtenu la signature de l'ensemble de ces textes relatifs aux différents aspects des conditions de travail et de rémunération. « C'est un acquis indéniable et une victoire pour tous nos collègues, » a-t-il déclaré.

La carte du Trésor a également été étendue grâce à la transformation des perceptions à vocation régionale en TPR (Trésoreries principales régionales). Cette revendication ancienne du syndicat a finalement été satisfaite. « Désormais, nous comptons de nouvelles TPR à Sédhiou, Kaffrine, Diourbel, Matam et Kédougou, en plus des perceptions de Keur Massar et Koungheul. C'est une avancée considérable pour la couverture nationale du Trésor», s'est réjoui M. El Hadji Dioumorou Dia.

Il a ajouté que des améliorations notables ont été apportées aux conditions de travail et aux dotations, notamment par la rénovation et la création de nouveaux postes de comptables à Saint-Louis. Selon M. Dia, le Trésor entame une nouvelle phase de son développement, marquée par des réformes encore en cours, notamment sur les plans comptable et organisationnel. Il a exprimé le souhait de voir ces réformes finalisées, en évoquant la nécessité de procéder à des réorganisations au sein de certaines directions administratives afin d'adapter leurs appellations et compétences aux nouvelles directives de l'UEMOA, dans un souci d'harmonisation internationale.

En outre, il a souligné la nécessité de modifier la loi de finances et le règlement général sur la comptabilité publique. Le plan de carrière des employés constitue également une priorité pour le syndicat. « Nous souhaitons de surcroît obtenir un siège pour la direction des comptabilités publiques et du Trésor. Ce sont là d'autres revendications du syndicat, » a conclu le Secrétaire général Dia.