Sénégal: Week-end des Lions - Nicolas Jackson, Ilimane et Habib Diallo marquent le retour en club, Jakobs rechute

Après la trêve internationale d'octobre conclue par une qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les attaquants sénégalais sont revenus en forme en club. Après avoir marqué son premier but en sélection lors de l'écrasant succès contre le Malawi, Nicolas Jackson a mis son cinquième but ce samedi. Ilimane Ndiaye, et Habib Diallo ont également été buteurs. Tout comme le nouveau jeune strasbourgeois Pape Daouda Diong qui, pour ses premiers débuts dans le football professionnel, a ouvert son compteur but. Les nouvelles sont moins bonnes pour leur compère Ismaïl Jakobs qui a rechuté avec la blessure contractée hier, dimanche avec son club de Galatasaray.

Après avoir ouvert son compteur but en sélection et en poche une qualification à la CAN, Nicolas Jackson a marqué son retour avec son club de Chelsea FC. Lors du duel perdu samedi en Premier League face à Liverpool (2-1), l'attaquant des Lions, lancé en profondeur à la limite du hors-jeu, a réussi à égaliser pour son équipe. Nicolas Jackson marque Son cinquième but de la saison.

Iliman Ndiaye a également fait un retour gagnant avec les Toffees d'Everton. En déplacement ce samedi sur la pelouse d'Ipswich Town, l'attaquant des Lions a mis son équipe sur la voie dés la 17e minute avec une frappe enroulée du pied droit. Avec ce succès (2-0), le club du duo Idrissa Gana Guèye et Ilimane a pu rester sur une série de quatre matchs sans défaite.

En Saudi Pro League, Habib Diallo y est également allé d'un précieux but pour son équipe de Damac FC lors du match nul concédé contre Al-Taawoun (2-2). Aphone depuis quelques temps aussi bien en club qu'avec les Lions, l'attaquant sénégalais s'offre son deuxième but de la saison.

En Ligue 1 française, l'une des bonnes nouvelles est venue du match ayant opposé le Paris-Saint-Germain à Strasbourg (4-2). L'ancien attaquant des Lionceaux, enrôlé cette saison par le club strasbourgeois Pape Daouda Diong a inscrit son premier but en professionnel. Servi par l'attaquant franco-sénégalais Sékou Mara, auteur du premier but alsacien, le milieu de terrain sénégalais a marqué dans les arrêts de jeu le deuxième but alors qu'il venait de faire son entrée sur la pelouse.

Remis pour des soins à la disposition de son club par la Fédération sénégalaise de Football (FSF), à la veille de la seconde confrontation contre le Malawi , Ismail Jakobs a fait une rechute. Le défenseur a, contre tout attente, rechaussé les crampons pour le déplacement ce samedi 19 octobre de Galatasaray sur la pelouse d'Antalyaspor. Mais le latéral gauche des Lions a finalement été contraint de sortir pour blessure. Le coach de Galatasaray a indiqué que Jakobs passera des tests hier, dimanche pour déterminer l'étendue de sa blessure.