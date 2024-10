Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Octobre 2024

Cameroun : Gouvernance - Paul Biya de retour, mettant fin aux rumeurs sur sa santé

Le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, a fait un retour triomphal à Yaoundé ce lundi 21 octobre 2024, après des semaines de spéculations sur son état de santé. Donné pour mort par la rumeur, le chef de l'État, âgé de 91 ans, a prouvé le contraire en regagnant son pays à bord d'un Boeing 767-2DXER immatriculé P4-CLA, exploité par la société néerlandaise COMLUX, en provenance de l’aéroport de Genève Cointrin. La télévision d'État camerounaise a largement médiatisé cet événement à travers une édition spéciale, diffusant des images qui mettaient définitivement fin aux doutes concernant la santé du Président. Les militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) ont répondu massivement présents pour accueillir celui qui préside aux destinées du pays depuis 42 ans. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Communauté universitaire ivoirienne - Le Synares appelle à une réforme urgente après la mort tragique de Mars Déagoué

La communauté universitaire ivoirienne est secouée par la mort tragique de Mars Alain Déagoué, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny et membre de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci). Ce dernier a été retrouvé sans vie près du campus universitaire dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024. Dans le cadre de cette affaire, le parquet d'Abidjan a annoncé l’interpellation de plusieurs responsables de la Fesci, dont son Secrétaire général, M. Kambou Sié, ainsi que la recherche d'autres membres en fuite. Dans une déclaration, le Synares (Syndicat National des Agents de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) s’est prononcé sur cette situation dramatique, s'inclinant devant la mémoire des disparus et exprimant ses condoléances aux familles des victimes. Le syndicat dénonce une violence croissante dans l’espace universitaire, soulignant que les récents assassinats de Mars Déagoué et de Khalifa Diomandé, un autre étudiant tué en août dernier, s’inscrivent dans une série d’actes criminels perpétrés au sein des associations étudiantes. (Source : fratmat.info)

Niger : Nouvelle barrière douanière - Les transporteurs béninois en difficulté

Les transporteurs béninois font face à une nouvelle contrainte imposée par les autorités douanières nigériennes. Cette mesure, dénoncée par El Hadj Rabiou Garba, président du Syndicat des Transporteurs, Importateurs Nationaux et Assimilés du Bénin (SYNTRA-INAB), exige désormais un dédouanement obligatoire pour tous les camions immatriculés au Bénin dès leur entrée sur le territoire nigérien. Contrairement aux camions d’autres nationalités, cette obligation ne concerne que les véhicules béninois, sans s’appliquer aux marchandises transportées. Une disposition que le président Garba qualifie de « discriminatoire et injustifiée », craignant qu’elle n’affecte gravement les activités des transporteurs béninois. (Source : aniamey.com)

Gabon : Transition - Dr Biyogue Bi Ntougou propose de sortir les ministre Pdg du gouvernement du Ctri

Dr Jean Delors Biyogue Ntougou pense que le parti démocratique gabonais, formation politique de l’ex-président déchu, Ali Bongo Ondimba, travaille à affaiblir le. Président de la Transition, le Gal Brice Oligui N’guema et le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (Ctri). Dans une note sur sa page Facebook, l’homme politique soupçonne l’ex-parti au pouvoir de discréditer les dirigeants et les organes de la Transition aux yeux du peuple, sans apparaître comme un adversaire, voire agresseur de taille. Aussi, en donnant son point de vue sur ce qu’il qualifie de « Retour en force du Pdg sur la scène politique : mon point de vue », il préconise que les ministres issus de cette formation politique soient mis à l’écart de la gestion de la Transition (Source : alibreville.com)

Bénin : Tournoi UFOA B - Les guépards résistent face aux éperviers

Pour leur deuxième match dans la compétition, les juniors béninois n’ont pas réussi à battre une équipe togolaise poussée par son public. Le match s’est soldé par un nul 0-0. bien heureux pour les guépards.Ce dimanche au Stade Kégué de Lomé, le Bénin a souffert sans jamais céder.Le mérite de cette résistance revient au gardien Karim Rahman qui a effectué plusieurs arrêts décisifs durant la rencontre. Dans un match où les deux équipes ont pratiquement joué par longues balles, les éperviers juniors ont eu quelques occasions franches grâce à des phases de jeu intéressantes. (Source : acotnou.com)

Algérie : Tension aux frontières- Alger expulse de Tinzaouatène des familles touaregs qui avaient fui le Mali

Plusieurs milliers de Touaregs maliens qui avaient trouvé refuge près de Tinzaouatène, en Algérie, ont été contraints lundi de retourner du côté malien de la frontière. Cette expulsion ne concerne pas la totalité des Touaregs maliens qui ont trouvé refuge en Algérie ces dernières années : depuis un peu plus d'un an, pour ceux qui ont fui l'arrivée de l'armée malienne et de ses supplétifs Wagner dans la région de Kidal, depuis plus de deux années pour ceux qui avaient fui les violences de l'État islamique dans la région de Ménaka - il ne s'agit ici que les vagues les plus récentes. L'expulsion mise en œuvre lundi concerne un site précis. Ils avaient reçu dimanche un ultimatum de la part des forces algériennes : s'ils ne partaient pas, leurs affaires seraient incendiées. (Source : Rfi)

Mali : Le bilan des inondations passe à 84 morts - Les prévisions météo restent préoccupantes

Au Mali, le bilan des inondations atteint les 84 morts. Selon le nouveau communiqué du Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes publié durant le week-end du 19 octobre, près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de transition, alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Au Mali, l'on dénombre désormais précisément 84 morts, 153 blessés et 349 889 personnes sinistrées. Parmi les régions les plus touchées, l'on peut citer celles de Bamako, Ségou ou encore Gao, mais aucune partie du pays n'est épargnée.( Source :fratmat.info)

Sénégal : Législatives anticipées - le Premier ministre vise une majorité écrasante

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a invité les électeurs à lui donner une majorité "écrasante" aux législatives de novembre pour pouvoir mener à bien ses projets de transformation de l’Etat et juger les anciens dirigeants. « Nous avons besoin d’avoir les moyens législatifs, pouvoir faire passer nos lois, contrôler l’action gouvernementale, mener la reddition des comptes. C’est pourquoi nous avons besoin que les Sénégalais nous donnent une majorité écrasante », a déclaré M. Sonko, tête de liste de son parti Pastef, dans un message publié mercredi soir sur Facebook. Les Sénégalais éliront une nouvelle Assemblée le 17 novembre, huit mois après la présidentielle qui a vu la victoire de Bassirou Diomaye Faye, le second de M. Sonko, ce dernier. (Source : Afp)

Togo : Culture - Le pays célèbre et valorise son patrimoine culturel immatériel

Le Togo a célébré le 17 octobre dernier la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel par l’organisation d’une conférence-débat sur le thème : « Sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel immatériel en Afrique subsaharienne : état des lieux et perspectives ». Cet événement, organisé par l’ONG Culture, Paix et Développement Durable, a rassemblé des professionnels de la culture et des étudiants en Arts, Culture et Développement. L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser l’opinion publique, ainsi que les acteurs du domaine culturel, à l’importance cruciale de la préservation du patrimoine culturel immatériel (PCI) dans le développement des communautés. ( Source :alome.com)