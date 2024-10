Afrique de l'Ouest: Une rencontre régionale pour engager les femmes dans la transition vers une économie verte

Le Togo, à l'instar de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, est confronté à une détérioration alarmante de ses écosystèmes naturels, compromettant les moyens de subsistance durables pour une grande partie de sa population.

Lors d'une déclaration ce lundi, Katari Foli-Bazi, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, a souligné l'impact des changements climatiques sur les secteurs vitaux du pays. Il a notamment mentionné « l'irrégularité des pluies, la réduction de la durée des saisons pluvieuses, l'augmentation des températures, l'assèchement des plans d'eau, ainsi que la récurrence et la sévérité des inondations et l'érosion côtière ».

Ces phénomènes perturbent gravement des secteurs essentiels tels que l'eau, l'agriculture, l'élevage, la pêche, les forêts, la santé et l'urbanisme, menaçant ainsi le développement durable du Togo.

Le ministre a également souligné un paradoxe frappant : les femmes, bien qu'elles jouent un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles, sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques. En tant qu'actrices principales dans les domaines de l'agriculture, de la gestion de l'eau ou encore de la préservation des forêts, elles sont pourtant largement écartées des processus de prise de décision concernant la lutte contre ces phénomènes.

« Les femmes sont non seulement plus touchées, mais elles sont également davantage investies dans la cause environnementale », a précisé Katari Foli-Bazi. Le constat est clair : il est urgent de mieux inclure les femmes dans les démarches visant à combattre les effets des changements climatiques et à promouvoir une économie verte.

Dans le cadre des efforts pour renforcer la participation des femmes dans la transition écologique, une rencontre régionale sur la femme et la transition vers l'économie verte se déroule à Lomé.

Ce dialogue s'inscrit dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest fait face à des défis de taille en matière de changement climatique.

La transition vers une économie verte, respectueuse de l'environnement et durable, est cruciale pour limiter les impacts climatiques tout en assurant un développement équitable, a rappelé le ministre de l'Environnement. Cette économie verte permettrait non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de créer des opportunités économiques tout en préservant les ressources naturelles.