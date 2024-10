Angola: Le Gouvernement angolais s'engage à améliorer la sécurité et l'efficacité de l'aviation

Luanda — Le directeur de la Navigation aérienne et de la Bibliothèque technique de l'Autorité nationale de l'Aviation Civile d'Angola (ANAC), Nzakimuena Manuel, a considéré l'amélioration continue du système de l'aviation civile angolais et le processus de modernisation en cours comme cruciaux pour garantir une navigation aérienne robuste et sûre.

Dans une interview au quotidien Jornal de Angola, à l'occasion de la Journée du Trafic Aérien et des contrôleurs, célébrée le 20 de ce mois, le directeur de l'ANAC a donné une description de l'état du secteur et des investissements réalisés par l'Exécutif angolais au cours des dernières années.

Il a déclaré que les investissements dans les technologies modernes et les programmes de formation professionnelle seront essentiels pour garantir que le pays soit bien servi en termes de moyens techniques et humains de navigation aérienne.

Selon le responsable, le Programme de Modernisation de l'Espace Aérien angolais, outre les équipements, réserve une partie du budget pour la formation et la qualification de techniciens/spécialistes liés aux services de navigation aérienne.

Il a considéré que le programme susmentionné reflète l'engagement du Gouvernement angolais à améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité du secteur aérien".

En modernisant les infrastructures et les systèmes, a-t-il déclaré, l'Angola vise non seulement à répondre aux exigences internationales, mais également à favoriser la croissance économique et le développement social à travers un secteur aéronautique plus robuste.

"C'est une initiative qui est mise en oeuvre avec succès et qui, une fois achevée, aura un impact significatif tant au niveau national qu'international", a-t-il souligné.

Le programme actuel, mis en oeuvre en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), vise à moderniser les infrastructures, à mettre à jour les équipements, grâce au remplacement ou à la mise à jour des systèmes radar, ainsi qu'à la communication et à la navigation pour répondre aux normes internationales, de même qu'améliorer la détection et la surveillance des avions.

Les projets comprennent l'amélioration des structures aéroportuaires pour accroître la capacité et l'efficacité, notamment la construction ou la rénovation de terminaux, de pistes et d'autres installations de soutien, ainsi que l'introduction de technologies avancées pour améliorer la sécurité opérationnelle, telles que des systèmes de gestion du trafic aérien et des outils de surveillance en temps réel.

Les actions continues comprennent également des programmes de formation destinés aux contrôleurs aériens et autres professionnels de l'aviation, afin de garantir qu'ils sont capables d'opérer avec les nouvelles technologies et conformément aux normes internationales.