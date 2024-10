Angola: Le président du CSMJ souligne la rapidité de la procédure auprès des tribunaux

Lubango — Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSMJ), Joël Leonardo, a souligné lundi l'effet pratique des tribunaux sur la rapidité de la procédure".

Le président de la Cour suprême, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec le gouverneur de Huila, Nuno Mahapi, a souligné que l'intention est de rapprocher toujours plus la justice du citoyen, c'est pourquoi les cours d'appel ont été créés.

Il a déclaré que l'effet pratique, aujourd'hui, est que l'appel, au lieu d'aller devant la Cour Suprême, va à la Cour d'appel, un pas positif vers la rapidité de la procédure.

« Aujourd'hui, les procès qui ont eu lieu à Quilengues, Tômbwa, Cuando Cubango et dans des localités plus éloignées ne vont plus à Luanda.

L'entrée en activité des cours d'appel est un acquis important», a-t-il souligné. Il a admis que de plus en plus de portes s'ouvrent aux relations extérieures, car les tribunaux ne peuvent pas marcher de manière isolée, et l'une des voies est le monde universitaire, c'est pourquoi il participe aux journées scientifiques de l'Université Mandume ya Ndemufayo (UMN).