Soudan: Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté rencontre le directeur Sous-regional de l'OIT

Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS, le commandant Malik Aggar a été informé de tous les projets, plans et activités mis en oeuvre par l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Lors de sa réunion lundi dans son bureau à Port-Soudan, avec le directeur pays de l'OIT, M. Khambula Ndaba, en présence du ministre du Travail et de la Réforme Administrative, Ahmed Ali Abdel Rahman, Son Excellence a salué les idées, les opinions et les programmes qui ont été présentés lors de la réunion, notamment l'ouverture d'un bureau de l'OIT au Soudan, s'engageant à surmonter tous les obstacles et défis pour faciliter le travail de l'OIT pour mener à bien son rôle et mettre en oeuvre les programmes et leurs diverses activités.

Pour sa part, le directeur Sous-Régional de l'OIT a expliqué que leur mission au Soudan est une mission tridimensionnelle représentée par la conduite d'une évaluation de la situation au Soudan et la manière de fournir une assistance aux personnes touchées par la guerre et de fournir un soutien psychologique et social , ainsi que la formation professionnelle pour acquérir des compétences en vue du retour à la vie normale après la fin de la guerre, et la fourniture de capacités institutionnelles et de formation du personnel pour soutenir les structures de l'organisation, notant le grand nombre d'entreprises fermées, les biens saisis, le manque d'emploi et de perte de revenus. Telles sont les tâches que l'OIT cherche à accomplir sa part pour aider dans ces domaines, en coopération avec des partenaires et d'autres agences des Nations Unies pour fournir le soutien nécessaire.