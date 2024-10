Soudan: Jaber confirme l'engagement du gouvernement soudanais en coopération avec toutes les organisations pour assurer la livraison de l'aide humanitaire

Port Soudan — Membre du Conseil Transitoire de Souveraineté, l'adjoint du commandant en chef des forces armées, le général (EMM) Ibrahim Jaber a confirmé l'engagement du gouvernement en pleine coopération avec toutes les organisations et agences onusiennes pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire.

C'était lors de la réunion lundi avec la délégation conjointe de haut niveau dirigé par le haut-commissaire adjoint aux affaires des réfugiés, Raouf Mazot et le directeur exécutif de l'UNICEF, Edward Giben.

Jaber a déclaré que le gouvernement avait travaillé pour ouvrir 7 passages terrains et 6 aéroports désignés aux vols pour le transport et la fourniture de l'aide humanitaire de l'aéroport de Port-Soudan au reste du Soudan, en plus de la route al -Dabba (au Nord) et Sennar, et que le gouvernement travaille maintenant à déposez l'aide humanitaire dans les régions du Kordofan du Sud par le biais de l'aéroport de Juba (Soudan du Sud).

À cela, un membre du Conseil Souverain a remercié les membres de la délégation de haut niveau de l'ONU pour la visite et l'aide fournies aux Soudanais face à la crise actuelle.

Alors que les représentants du HCR et de l'UNICEF ont exprimé leur appréciation pour les bonnes obligations offertes par le gouvernement soudanais pour fournir une aide humanitaire aux sociétés touchées à travers le passage d'Adré et al -Ttinah, soulignant qu'ils travailleront pour augmenter le volume de l'aide humanitaire fournie au Soudan afin d'aider les déplacés et les réfugiés, tant que le Soudan, malgré la crise qu'il face mais pas encore il accueille des millions de réfugiés.