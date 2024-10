Soudan: L'OIT discute des problèmes des syndicats d'employeurs résultant de la guerre

Port-Soudan — La Fédération des Employeurs a discuté des moyens de coordination conjointe avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT) pour surmonter les défis et les problèmes auxquels sont confrontés les programmes des employeurs à la lumière des énormes pertes subies par les employeurs et les investisseurs en raison de la guerre menée par la milice rebelle Forces du Support Rapide - FSR contre le Soudan et les Soudanais.

Dr. Al-Sadiq Hassan Siwar Al-Dhahab, membre du Conseil de la Fédération des employeurs et secrétaire général des Chambres des transports, a déclaré dans une déclaration à (SUNA) à l'issue d'une séance de discussion avec la délégation du directeur pays de l'OIT à Port-Soudan lundi, que les responsables de la Fédération ont souligné l'importance du rôle de l'OIT pour surmonter les obstacles causés par la guerre.

Al-Sadiq a déclaré : « Au cours de la session, nous avons discuté des aspects de la coopération et des domaines dans lesquels l'OIT peut aider et renforcer les capacités de la Fédération et des travailleurs, en particulier après la guerre. »

Il a ajouté : "Nous avons résumé à la délégation les problèmes réels qui nécessitent des solutions et l'assistance de l'organisation", exprimant son espoir que la guerre se terminera bientôt avec une solide victoire des forces armées.

Pour sa part, le directeur pays de l'OIT, Khumbula Ndaba, a souligné l'intérêt de l'OIT pour les problèmes de la Fédération, indiquant que sa délégation fera tous les efforts possibles pour aider la Fédération et faire adopter ses enjeux.