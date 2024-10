Soudan: Appel à l'OIT pour plus d'attention au dossier du travail au pays

Port Soudan — La Fédération Syndicale des Travailleurs du Soudan (FSTS) a appelé l'Organisation Internationale du Travail (OIT) pour plus d'attention au dossier du travail au Soudan et à la contribution active à surmonter les défis auxquels les travailleurs sont confrontés à la lumière des dommages profonds qui ont affecté les ingrédients des travaux en raison de la guerre de la milice rebelle :Forces de Soutien Rapide( FSR).

Le FSTS a discuté lors d'une session de pourparlers avec la délégation de l'OIT dirigée par le directeur pays de l'OIT a Port-Soudan lundi, les problèmes liés au dossier du travail, en particulier les droits, devoirs et organes qui représentent les travailleurs et suivez leurs problèmes en plus de discuter de la façon de trouver des solutions possibles à ces problèmes.

Le président de FSTS, l'ingénieur Youssef Abdel Karim a déclaré au cours de la session que le problème urgent était maintenant à soutenir les travailleurs et aidant à fournir l'atmosphère appropriée pour la pratique des activités liées au travail.

L'ingénieur de Youssef et les membres du FSTS ont demandé qu'il y ait des partenariats productifs entre l'OIT et le partenariat tripartite du travail au Soudan, des représentants de FSTS et de l'Union des employeurs et du gouvernement, soulignant la nécessité d'intensifier la communication pour résoudre les problèmes urgents.