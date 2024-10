Ile Maurice: Carnets de voyage autour de la terre

Façonner la terre-mère. Pour un double voyage. Pour aller à la rencontre d'une autre part de soi. Pour aller à la découverte des autres. Tout un programme et plus encore que le Festival Krea'terre propose de découvrir. La seconde édition aura lieu le samedi 26 octobre, au Caudan Arts Centre, de 10 heures à 15 heures.

Parmi les exposants du festival, figure Nadia Vallet qui a fait la transition de la terre importée pour canaliser sa créativité dans de la terre locale. Cet art, Nadia Vallet le pratique avec sa mère, Odile Raffray, qui tient le studio Ods Create, dans l'ancienne sucrerie de The Mount, depuis mars de cette année. «Ma maman fait de la poterie depuis dix ans, je l'ai rejointe il y a de cela deux ans.» Elles travaillent avec de la terre importée d'Afrique du Sud et plus récemment avec de la terre venue d'Espagne.

Pour le festival, Nadia Vallet a choisi de recouvrir une pièce façonnée dans de la terre importée avec de la terre locale. De quoi donner une structure solide à sa pièce, tout en jouant sur la valeur ajoutée des couleurs et des textures de la terre locale. Pour sa pièce, la potière a récupéré de la terre de Savinia dans le Sud, de l'Étoile dans l'Est ainsi que des Salines. «Ce sont des couches superposées de différents endroits de l'île.» Le résultat final, c'est une pièce toute en courbes et mouvements, «qui se recentre vers l'intérieur», explique Nadia Vallet. C'est une pièce qui invite à la balade «pour mieux revenir vers soi, vers notre terre».

%

Dans une étape collaborative, Nadia Vallet parle avec enthousiasme de son association avec Anne-Clothilde St-Mart autour de «la vie et la mort du fruit du jacquier». Elles ont chacune réalisé une pièce inspirée de ce sujet, avec de la terre de «Midlands, qui est orange-feu, de la terre de l'Étoile qui est de couleur verte. Avec Anne-Clothilde, cela a été une super rencontre, un échange très riche. Nous avons eu beaucoup de bonheur en travaillant sur ces deux pièces.»Le festival Krea'terre au Caudan Arts Centre, organisé par Shakti Callikan a plusieurs objectifs. D'abord, il continue de rassembler potiers et céramistes. Le samedi 26 octobre sera l'occasion de découvrir des pièces uniques à la vente réalisées par dix potiers.

En complément du festival, il y a aussi une exposition d'oeuvres originales conçues en utilisant de la terre locale par 20 artistes, des céramistes et potiers. Le jeune talent, Max Anish Gowriah s'est prêté au jeu. Il nous a habitués à des peintures où formes et couleurs s'agitent, des oeuvres présentées avec une esthétique toute personnelle, où l'artiste se présente en même temps que l'oeuvre. Changement d'ambiance pour lui, avec le maniement de la terre.

«J'ai commencé la poterie le mois dernier à l'invitation de Shakti Callikan. Je voulais apprendre.» D'abord trois séances pour acquérir les bases, «pour voir comment la terre marche», avant de passer à la phase d'expérimentation. Pour Max Anish Gowriah, l'art du façonnage de la terre lui a permis de goûter aux joies du travail de groupe, ce qui le change de ses créations picturales en solitaire. C'était aussi «apprendre à être patient. On est obligé de ne pas s'attacher au résultat parce que la plupart du temps on fait des erreurs avec la terre. C'est une matière qui demande d'être très précis»

. L'exposition Krea'terre sera visible au Playground, au premier étage du Caudan Arts Centre.

Les ateliers

Trois ateliers sont proposés durant le festival. Inscriptions préalables à l'adresse aliyachojoo@gmail.com 11 h à midi : Créer un animal avec de la terre locale avec Julia Merle Keevy. Gratuit. Enfants +8 ans et adultes. 13 h à 14 h : Fabriquer un objet à la main avec de l'argile avec Samira Lallmahomed de Clay Heaven. Gratuit. Enfants +8 ans et adultes. 14 h à15 h : Façonner un corail avec de l'argile avec Sévérine Tyack. Gratuit. Adultes.

« Clay talk»

La journée du 26 octobre sera rythmée par divers temps forts. 10 h-15 h : Table d'expérimentation avec de la terre et des outils ouverte à tous. 11 h-11 h 30 : Clay talk «Terres marronnes»: Recherches et expérimentations autour des terres locales par Shakti Callikan. Playground, 1er étage z13 h-13 h 30 : Clay talk Processus de création, inspirations et techniques par Julie Télot. Playground, 1er étage 14 h-14 h 30 : Clay talk OEuvre collaborative avec de la terre locale par Amelia Fitzgerald, Evan Sohun, Aliya Chojoo et Max Anish Gowriah. Playground, 1er étage