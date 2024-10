Ile Maurice: La communauté des pêcheurs appelle à des actions ambitieuses

Face aux défis auxquels le secteur de la pêche est confronté, les attentes des pêcheurs envers le prochain gouvernement sont nombreuses. Judex Rampaul, secrétaire du syndicat des pêcheurs, exprime son inquiétude face aux difficultés croissantes que rencontre la communauté. Il souligne que «le secteur est resté archaïque et que l'avenir des pêcheurs s'avère sombre».

Bien que le gouvernement sortant ait mis en place certaines mesures bien accueillies par une bonne partie de la communauté des pêcheurs, comme l'augmentation de l'indemnité de mauvais temps et l'attribution de cartes aux pêcheurs ainsi que d'autres facilités dont ils ne bénéficiaient pas auparavant, Judex Rampaul déplore le manque d'ambition pour le développement du secteur. «Il y a eu récemment l'attribution de cartes aux pêcheurs, ce qui est une bonne initiative.

Cependant, parallèlement, de nombreux opérateurs embauchent des pêcheurs étrangers sur leurs bateaux. Que feront alors les pêcheurs locaux ? Après l'attribution des cartes, il est essentiel que les pêcheurs puissent réellement travailler. Au-delà de l'augmentation des compensations, il faut développer le secteur de la pêche. Nous vivons dans un monde politique et c'est là notre faiblesse.

Il faut une volonté pour s'aligner sur l'évolution mondiale et mettre en place des mesures plus ambitieuses afin de transformer la pêche en une profession reconnue et respectée. Est-ce que nous évoluons ? Est-ce que les pêcheurs méritent seulement cette petite somme ou davantage, en tant que véritables professionnels du secteur ?» Il estime que les pêcheurs méritent de véritables perspectives professionnelles. Face à cette situation stressante, il appelle à une meilleure gestion du secteur, avec une implication des pêcheurs professionnels locaux, afin de maximiser le potentiel de la zone économique exclusive de l'île et de renforcer l'approvisionnement en poisson.

%

Rudy Paul, de l'Association des pêcheurs professionnels du Sud, attend également plus de reconnaissance pour les pêcheurs. Ce, au-delà de la simple délivrance de cartes ou de l'augmentation de l'indemnité de mauvais temps. Les démarches administratives pour soutenir les pêcheurs ne doivent pas être longues et compliquées. «Si on prend les bonnes mesures pour permettre au secteur de la pêche de se développer et qu'on donne aux pêcheurs les facilités qu'il faut, nous pourrons progresser dans ce secteur potentiel. Hélas, les pêcheurs restent stagnants et pauvres. Il n'y a pas d'évolution... Nous investissons avec peine, nous nous rendons en mer et de l'autre côté, le poisson se vend cher par les revendeurs. Est-ce normal ?»

«Durant cette campagne, nous rencontrons les candidats et les candidats potentiels, à qui nous faisons part de nos doléances. Ils nous disent qu'il faut revoir certaines affirmations et qu'ils vont résoudre les problèmes. À chaque fois, nous nous retrouvons comme des mendiants. Il est nécessaire de non seulement trouver des solutions, mais aussi de les mettre en oeuvre», ajoute-t-il.

La communauté des pêcheurs lance un appel pour que les véritables enjeux du secteur soient pris en compte et que des mesures concrètes soient mises en place pour favoriser son développement, tout en défendant les intérêts des pêcheurs locaux, la zone économique exclusive, ainsi que la protection de l'environnement marin.